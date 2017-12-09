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Минобороны посоветовало США «фильтровать мысли» с угрозами ВКС России

19:30 9.12.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление представителя центрального командования вооруженных сил США Дамиена Пикарта, обвинившего российские ВКС в заходе «в их воздушное пространство к востоку от реки Евфрат, а также в опасных сближениях с американскими самолетами».

Конашенков указал, что большинство сближений российских и американских самолетов в районе долины реки Евфрат было связано с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

Он рассказал об инциденте, который произошел 23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат. Тогда американский истребитель F-22 отстреливал тепловые ловушки, постоянно маневрировал и имитировал воздушный бой рядом с парой российских штурмовиков Су-25, пишет РБК.

Прекратил опасный маневры американский самолет только после появления истребителя Су-35с. После этого пилот F-22 «поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака», — сказал Конашенков.

«Что же касается словесных угроз в отношении российских самолетов, то отдельным представителям центрального командования ВС США рекомендуем фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ в Ираке, а не провоцированию инцидентов в воздухе», — сказал Конашенков. Он подчеркнул, что Сирия является суверенным государством и никакого «своего» неба у США в ней быть не может.

Темы: Отношения России и США, Министерство обороны РФ, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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09.12.2017, 23:39
Гость: gvozd

помнится как местные "специаилсты" с жаром доказыали мне что в сирии нет никаких ф-22..
однако таки есть и уже давно.
проблема внешней политики рф, долго запрягает.. потом приходится реально бить по мордам.
09.12.2017, 22:15
Гость: иван

почти блатное предупреждение а неба в Сирии нет ни у США ни у РФии раз это суверенная страна все кому не лень предупреждают ни МИД а кто то еще непосвященный в дипломатию
09.12.2017, 21:33
Гость: Очень хорошо!

National Interest назвал Су-35 первым в списке «самого опасного вооружения России» при гипотетическом конфликте с США, так как, по мнению экспертов издания, Су-35 «чрезвычайно опасен» для любого самолета НАТО за исключением стелс-истребителя F-22.
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Стало быть и для стелс-истребителя F-22 наш Су-35с стал первым в списке «самого опасного вооружения России»!
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