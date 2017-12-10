Кадыров назвал «затаенную мечту» президента Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгия Туки о необходимости раздробить Россию на части.

«Что у Порошенко на уме, то у Тука на языке!.. Произнесенная им фраза не может быть оставлена без реакции, ибо в ней содержится самая затаенная мечта президента Порошенко и иных антироссийски настроенных лиц в руководстве Украины», - написал Кадыров в своем Telegram.

По словам главы Чечни, ни нынешние власти Украины, ни страны Запада никогда не дождутся ослабления и распада России.

Он добавил, что ему обидно за украинский народ, который в России действительно воспринимают как братский. При этом Кадыров выразил уверенность, «что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию».