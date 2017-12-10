]]> ]]>
Главная В России Новости

Кадыров назвал «затаенную мечту» президента Украины

20:05 10.12.2017
Рамзан Кадыров. Фото из официального Instagram
Рамзан Кадыров. Фото из официального Instagram
Материалы по теме:

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгия Туки о необходимости раздробить Россию на части.

«Что у Порошенко на уме, то у Тука на языке!.. Произнесенная им фраза не может быть оставлена без реакции, ибо в ней содержится самая затаенная мечта президента Порошенко и иных антироссийски настроенных лиц в руководстве Украины», - написал Кадыров в своем Telegram.

По словам главы Чечни, ни нынешние власти Украины, ни страны Запада никогда не дождутся ослабления и распада России.

Он добавил, что ему обидно за украинский народ, который в России действительно воспринимают как братский. При этом Кадыров выразил уверенность, «что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию».

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Рамзан Кадыров
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.12.2017, 21:59
Гость: Шо

Делал Айдар на Востоке???шнурки гладил.
10.12.2017, 21:51
Гость: охотник за бакланами

Чеченцы всегда отличались своим садизмом
10.12.2017, 21:48
Гость: Богатырь

Миру мир
Все комментарии (12)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.