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В России впервые за четыре года повысили зарплату чиновникам

10:56 11.12.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении с 1 января 2018 года зарплаты госслужащим и работникам бюджетных учреждений. Документ был подписан 6 декабря и опубликован пять дней спустя.

Зарплата будет повышена на 4%. Помимо чиновников зарплату также повысят в учреждениях, где сотрудники находятся на военной службе.

Ранее в Минфине рассказали, что в 2018 году на 4% повысят зарплаты госслужащих, а также сенаторов и депутатов. Это станет первым повышением за несколько лет, потому что ранее зарплаты были заморожены.

Последний раз зарплаты госслужащим повышали в октябре 2013 года, на 5,5%. Зарплаты депутатов и сенаторов повышали в 2014 году.

При этом в октябре 2017 года Минфин называл повышение зарплаты на 4% следствием инфляции. По последним прогнозам Минэкономразвития инфляция в 2017 году составит не более 2,6%.

Темы: Россия, Бюрократия и чиновничество в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 14:56
Гость: stalker

"В России впервые за четыре года повысили зарплату чиновникам". Еще бы ! Они ведь так обнищали за эти годы.
11.12.2017, 13:19
Гость: ***

Ой, какая "радость"! В провинции люди получают за свою работу от 8000 до 13000 руб. А тут "бедные" чиновники, которые не только получают повышенную зарплату, но ещё и подворовывают. "Радость" по всему телу разбежалась.
11.12.2017, 13:13
Гость: такс

А я домашним сказал что на 10 процентов буду меньше покупать продуктов а то прислуге ЕР не хватает
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