В России впервые за четыре года повысили зарплату чиновникам

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении с 1 января 2018 года зарплаты госслужащим и работникам бюджетных учреждений. Документ был подписан 6 декабря и опубликован пять дней спустя.

Зарплата будет повышена на 4%. Помимо чиновников зарплату также повысят в учреждениях, где сотрудники находятся на военной службе.

Ранее в Минфине рассказали, что в 2018 году на 4% повысят зарплаты госслужащих, а также сенаторов и депутатов. Это станет первым повышением за несколько лет, потому что ранее зарплаты были заморожены.

Последний раз зарплаты госслужащим повышали в октябре 2013 года, на 5,5%. Зарплаты депутатов и сенаторов повышали в 2014 году.

При этом в октябре 2017 года Минфин называл повышение зарплаты на 4% следствием инфляции. По последним прогнозам Минэкономразвития инфляция в 2017 году составит не более 2,6%.