Российские пивовары раскритиковали идею введения маркировки

Введение обязательной маркировки пива только повредит отрасли. Об этом заявил исполнительный директор Союза российских пивоваров (СРП) Вячеслав Мамонтов, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, реализация инициативы создаст дополнительные административные барьеры, что ухудшит ситуацию на пивоваренном рынке, но не решит основной проблемы – снижения объемов нелегального алкоголя.

Мамонтов отметил, что введение маркировки потребует от производителей значительных затрат на приобретение марок, оборудования, программного обеспечения. Это увеличит себестоимость продукции, замедлит производство и снизит его эффективность. В итоге пострадают все: и производители, и потребители, и государство, которое лишится части поступлений в бюджет.

Он также добавил, что государство в достаточной мере контролирует производителей пива, отслеживая движение продукции с помощью единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

Инициатива о введении маркировки была выдвинута Национальным союзом защиты прав потребителей (НСЗПП), который подготовил для внесения в Госдуму соответствующий законопроект. Сейчас он дорабатывается депутатом Геннадием Онищенко. В случае его принятия, производители пива будут обязаны наносить на этикетки акцизные марки уже с 1 июля 2018 года.

