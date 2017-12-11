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Российские пивовары раскритиковали идею введения маркировки

21:22 11.12.2017
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Введение обязательной маркировки пива только повредит отрасли. Об этом заявил исполнительный директор Союза российских пивоваров (СРП) Вячеслав Мамонтов, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, реализация инициативы создаст дополнительные административные барьеры, что ухудшит ситуацию на пивоваренном рынке, но не решит основной проблемы – снижения объемов нелегального алкоголя.

Мамонтов отметил, что введение маркировки потребует от производителей значительных затрат на приобретение марок, оборудования, программного обеспечения. Это увеличит себестоимость продукции, замедлит производство и снизит его эффективность. В итоге пострадают все: и производители, и потребители, и государство, которое лишится части поступлений в бюджет.

Он также добавил, что государство в достаточной мере контролирует производителей пива, отслеживая движение продукции с помощью единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

Инициатива о введении маркировки была выдвинута Национальным союзом защиты прав потребителей (НСЗПП), который подготовил для внесения в Госдуму соответствующий законопроект. Сейчас он дорабатывается депутатом Геннадием Онищенко. В случае его принятия, производители пива будут обязаны наносить на этикетки акцизные марки уже с 1 июля 2018 года.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Производство и реализация пива и слабоалкогольных напитков, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 10:02
Гость: нв

,вопрос а на каком основании вы,господа хорошие,намереваетесь повышать цены?
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Компенсация от потери прибыли за снижение объемов нелегального алкоголя.
12.12.2017, 08:37
Гость: Александр1

государство в достаточной мере контролирует производителей пива, отслеживая движение продукции с помощью единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).
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ЕСЛИ УТВЕРЖДЕНИЯ АВТОРА ВЕРНЫ,ТО ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС:"ОТКУДА ПОЯВЛЯЕТСЯ СУРОГАТ В ТОРГОВЛЕ?" Пиво не водка - под прилавком не разведешь. И особенно мне нравится вывод автора о том что потеряют ВСЕ,автор намекает на повышение цен на пивоваренную продукцию,вопрос а на каком основании вы,господа хорошие,намереваетесь повышать цены? Иль вы считаете сегодняшняя моржа вечна и незыблема? Вот вам вся социальная защищенность граждан налицо а нашем "социальном", по утверждению Президента,государстве.
12.12.2017, 07:22
Гость: ник

пивной ширпотреб не дотягивает до качества советского пива.
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