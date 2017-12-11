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Суд в Москве вынес приговор участникам драки на Хованском кладбище

20:16 11.12.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Щербинский суд Москвы вынес приговор пятерым выходцам из Центральной Азии, участвовавшим в массовой драке на Хованском кладбище в мае прошлого года.

Суд признал Ходжикурбона Буриева, Диловара Юнусова, Джоми Чакалова, Рахмуддина Садурдинова, Шоимардона Ахмадова виновными в хулиганстве. Каждый из них приговорен к трем годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима, передает «Интерфакс».

Предполагается, что причиной массовой драки стал конфликт из-за территорий обслуживания на кладбище. В ней принимали участие примерно 200 человек, большинство из которых – выходцы из Центральной Азии и Северного Кавказа.

В результате столкновения погибли три человека и еще несколько десятков пострадали.Свыше 100 человек были задержаны полицией.
 

Темы: Россия, Москва, Расследование преступлений в России, Массовые беспорядки в Москве
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 21:56
Гость: Андрей

Надеюсь это не убийцы тех трёх человек, которым убийства просто списали "по блату"? Вообще, конечно, не похоже, судя по всему, это какие-то третьестепенные сошки.
А три убийства, причём явно сопряжённые с бандитизмом, вполне тянут на пожизненный срок. А возможно, и не срок, а сроки. Кто знает, может на убийце или убийцах ещё пара десятков таких убийств висит, который им "списали по блату".
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