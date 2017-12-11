Суд в Москве вынес приговор участникам драки на Хованском кладбище

Щербинский суд Москвы вынес приговор пятерым выходцам из Центральной Азии, участвовавшим в массовой драке на Хованском кладбище в мае прошлого года.

Суд признал Ходжикурбона Буриева, Диловара Юнусова, Джоми Чакалова, Рахмуддина Садурдинова, Шоимардона Ахмадова виновными в хулиганстве. Каждый из них приговорен к трем годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима, передает «Интерфакс».

Предполагается, что причиной массовой драки стал конфликт из-за территорий обслуживания на кладбище. В ней принимали участие примерно 200 человек, большинство из которых – выходцы из Центральной Азии и Северного Кавказа.

В результате столкновения погибли три человека и еще несколько десятков пострадали.Свыше 100 человек были задержаны полицией.

