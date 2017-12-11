Путин вручил госпремию 90-летней правозащитнице Алексеевой

Государственная премия в области правозащитной деятельности 2017 года присуждена Людмиле Алексеевой, главе Московской Хельсинкской группы.

В области благотворительной деятельности — Владимиру Вавилову, председателю правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает «Русская Весна».

«Присудить Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности Алексеевой Людмиле Михайловне, председателю Региональной общественной организации „Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений“ (Московская Хельсинкская группа)», — говорится в документе.

В июле Людмиле Алексеевой исполнилось 90 лет. С юбилеем правозащитницу поздравил лично глава государства. Он вручил большой букет цветов и подарил гравюру с видом Евпатории, города, где Людмила Алексеева появилась на свет в 1927 году. Алексеева является одним из основателей Московской Хельсинской группы, созданной в 1976 году, и бессменно возглавляет с 1996 года. Она также входит в президентский Совет по правам человека.