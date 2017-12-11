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Путин вручил госпремию 90-летней правозащитнице Алексеевой

10:43 11.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Государственная премия в области правозащитной деятельности 2017 года присуждена Людмиле Алексеевой, главе Московской Хельсинкской группы.

В области благотворительной деятельности — Владимиру Вавилову, председателю правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает «Русская Весна».

«Присудить Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности Алексеевой Людмиле Михайловне, председателю Региональной общественной организации „Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений“ (Московская Хельсинкская группа)», — говорится в документе.

В июле Людмиле Алексеевой исполнилось 90 лет. С юбилеем правозащитницу поздравил лично глава государства. Он вручил большой букет цветов и подарил гравюру с видом Евпатории, города, где Людмила Алексеева появилась на свет в 1927 году. Алексеева является одним из основателей Московской Хельсинской группы, созданной в 1976 году, и бессменно возглавляет с 1996 года. Она также входит в президентский Совет по правам человека.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 14:57
Гость: Хе хе . Каманлису

Умница. Срезал нациков и шпану. +100
11.12.2017, 14:23
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Старушку, 95-летнего ветерана ВОВ, суд в Курске обязал заплатить 500 тыс. рублей за обвалившуюся на иномарки стену её ветхого дома.
А в Кремле, не далеко от мавзолея, награждают другую старушку.
...Нет, ты послушай, старик Яков! Какова пошла наша молодежь! Смотри, Яков, на этого человека - беспечного, нерадивого и легкомысленного! И это наша молодежь! Наше светлое будущее! За это ли старик Яков боролся ты и страдал? Звенел кандалами и взвивал чапаевскую саблю! А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот???... Скажи ему, Яков, в глаза, прямо: думал ли ты во мраке тюремных подвалов или под грохот канонад, а также на холмах и равнинах мировой битвы, что молодеж станет ТАКАЯ? Нет и нет!!! Ни в тюрьмах, ни на холмах, ни на равнинах ты об этом совсем не думал!..
11.12.2017, 14:16
Гость: Бор....

....посмотрите список директоров и режиссеров Российских театров....
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