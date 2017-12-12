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Варвара Караулова попросит Путина о помиловании

20:00 12.12.2017
Варвара Караулова. Стоп-кадр видео с Youtube
Варвара Караулова. Стоп-кадр видео с Youtube
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Экс-студентка МГУ Варвара Караулова (сменила имя на Александру Иванову) намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании.

О помощи в подготовке обращения к главе государства она попросила омбудсмена Татьяну Москалькову, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Карауловой Сергея Бадамшина. Он отметил, что девушка отбыла практически половину срока наказания.

Москалькова поддержала бывшую студентку. «С учетом возраста Варвары Карауловой, ее психологического состояния, раскаяния, характера инкриминируемого преступления, я поддерживаю ее намерение подать ходатайство», - сказала она агентству.

Омбудсмен уточнила, что ходатайство будет рассматриваться сначала региональной комиссией о помиловании, а затем – президентом. По словам Москальковой, она в ближайшее время уже начнет сбор необходимых документов, для прорпаботки вопроса о помиловании с региональной комиссией.

Караулова была осуждена к 4,5 годам колонии общего режима за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». В настоящее время находится в колонии №1 в Вологде.

Темы: Россия, Борьба с терроризмом в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.12.2017, 21:13
Гость: полухохол

Конечно,колония ,не санаторий,да и война большая в Сирии заканчивается.Но Караулова уже "слукавила"однажды "по-крупному",ФИО изменила ,чтобы отправится к головорезу-любимому.А влюбленность может толкнуть на "любой подвиг"(вменяемость отсутствует),дело серьезное и поддержка "женщины-мэна"еще не гарантия от возвращения, "на тропу любви"и "борьбы с неверными".
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