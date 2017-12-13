Сбербанк вложит 30 млрд рублей в совместное предприятие с «Яндекс.Маркетом»

Сбербанк и «Яндекс» подписали соглашение о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекса».

Государственный банк вложит в новое предприятие 30 миллиардов рублей, тогда как общая стоимость СП оценивается в 60 миллиардов. «Основной задачей „Яндекс.Маркета“ станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. В России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике „Яндекс“ и Сбербанк будут заниматься интернет-торговлей только в рамках „Яндекс.Маркета“», — говорится в сообщении.

«Яндекс» и Сбербанк будут владеть равными долями в компании. 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников. Генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков продолжит руководить компанией, а также войдет в совет директоров «Яндекс.Маркета» вместе с еще тремя представителями от «Яндекса» и тремя представителями от Сбербанка.

После одобрения регуляторов стороны ожидают, что сделка будет закрыта в первой половине 2018 года.

Сообщение о сделке появилось вскоре после того, как стало известно, что Сбербанк прекратил переговоры о сотрудничестве с китайской Alibaba. Ранее «Яндекс.Маркет» запустил специальный раздел для торговли продукцией китайских магазинов.

