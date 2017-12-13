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Герман Стерлигов предложил родителям покупать у него розги

19:37 13.12.2017
Фото со страницы Германа Стерлигова «ВКонтакте»
Фото со страницы Германа Стерлигова «ВКонтакте»
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Православный предприниматель Герман Стерлигов начал продавать в своих магазинах розги. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он заверил, что розги свежие и стоят не дорого. Кроме того, Стерлигов отметил, что никакого вреда здоровью детей они не нанесут, поскольку заготовлены в экологически чистом месте, вдали от шоссе.

Пополнение ассортимента магазинов розгами предприниматель назвал хорошей новостью для родителей.

Магазины Стерлигова работают в Москве, Санкт-Петербурге и ряду других городов. Некоторое время назад предприниматель объявил о продаже сети торговых точек в столице, пожаловавшись на давление со стороны правоохранительных органов. Однако потом передумал.
 

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 23:35
Гость: Ха

В Англии только в 1975 году отменили должность второго учителя - экзекутора. Его функции были в том, чтобы по команде первого учителя пороть стеком нерадивых и шалунов. До сих пор, по инерции, там считается образование лучшим в европе.
13.12.2017, 21:35
Гость: Хмы

Мой отец Сидоров-старший меня, Сидорова-младшего, лупил как сидорову козу.
Пить, курить, говорить я начал одновременно.
Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто звякнет — вместе получается воспитание.
13.12.2017, 20:57
Гость: waldhenk

Многострадальная моя Отчизна .Упаси тебя Бог от идиотов.
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