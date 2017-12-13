Герман Стерлигов предложил родителям покупать у него розги

Православный предприниматель Герман Стерлигов начал продавать в своих магазинах розги. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он заверил, что розги свежие и стоят не дорого. Кроме того, Стерлигов отметил, что никакого вреда здоровью детей они не нанесут, поскольку заготовлены в экологически чистом месте, вдали от шоссе.

Пополнение ассортимента магазинов розгами предприниматель назвал хорошей новостью для родителей.

Магазины Стерлигова работают в Москве, Санкт-Петербурге и ряду других городов. Некоторое время назад предприниматель объявил о продаже сети торговых точек в столице, пожаловавшись на давление со стороны правоохранительных органов. Однако потом передумал.

