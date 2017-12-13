Депутаты ужесточили наказание за издевательства над животными

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности для живодеров. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Документ содержит ряд поправок в уголовное законодательство. Так, за жестокое обращение с животными из хулиганских или корыстных побуждений максимальное наказание составит три года лишения свободы. Суд также может наказать виновного штрафом на сумму до 80 тысяч рублей или исправительными работами.

За живодерство, совершенное группой или по предварительному сговору, в присутствии несовершеннолетних, с использованием садистских методов, а также за трансляцию этих действий в интернет наказание составит до пяти лет лишения свободы.

Такой же срок лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей предусмотрен за незаконную добычу, приобретение, содержание , перевозку, продажу особо ценных диких животных.

Теперь документ поступит для одобрения в Совет Федерации, а оттуда будет направлен на подпись президенту России.

Законопроект был внесен на рассмотрение Думы еще несколько лет назад. Вернуться к его обсуждению парламентариев заставил резонансный случай с так называемыми «хабаровскими живодерками».

