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Депутаты ужесточили наказание за издевательства над животными

19:08 13.12.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности для живодеров. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Документ содержит ряд поправок в уголовное законодательство. Так, за жестокое обращение с животными из хулиганских или корыстных побуждений максимальное наказание составит три года лишения свободы. Суд также может наказать виновного штрафом на сумму до 80 тысяч рублей или исправительными работами.

За живодерство, совершенное группой или по предварительному сговору, в присутствии несовершеннолетних, с использованием садистских методов, а также за трансляцию этих действий в интернет наказание составит до пяти лет лишения свободы.

Такой же срок лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей предусмотрен за незаконную добычу, приобретение, содержание , перевозку, продажу особо ценных диких животных.

Теперь документ поступит для одобрения в Совет Федерации, а оттуда будет направлен на подпись президенту России.

Законопроект был внесен на рассмотрение Думы еще несколько лет назад. Вернуться к его обсуждению парламентариев заставил резонансный случай с так называемыми «хабаровскими живодерками».
 

Темы: Россия, Животные, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 01:08
Гость: Федя1

Теперь, если собака вцепилась тебе в ногу, обороняться не моги - посадят. Если от соседа сбежал удав, ты должен дать ему тебя спокойно задушить, иначе будет издевательство над животным.
14.12.2017, 00:04
Гость: Шарик

Негодяй в грязном колпаке, повар столовой Нормального питания
служащих Центрального Совета Народного Хозяйства обварил мне бок.
13.12.2017, 23:12
Гость: Давно

Давно пора. Реальные сроки надо за это давать. И закрыть надо Затравочные станции для охотников. По ТВ показывали как там издеваются над животными.
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