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Госдума одобрила законопроект о защите чиновников

21:46 13.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который направлен на защиту чиновников, сообщивших о коррупции.

«Предусмотрена защита от ущемления прав и законных интересов лица, уведомившего о коррупционном правонарушении, в течение двух лет с даты регистрации уведомления», -цитирует ТАСС пояснительные материалы к документу.

Закон предусматривает обеспечение конфиденциальности сведений, предоставляемых чиновником, защиту от неправомерного привлечения к дисциплинарной ответственности, увольнения, а также ущемления законных прав и интересов. Кроме того, чиновнику может быть бесплатно предоставлена юридическая помощь.

В случае участия в уголовном процессе, сообщившему о коррупции чиновнику должны быть обеспечены меры, предусмотренные законодательством о государственной защите.

Документ подготовлен Минтруда России. В ведомстве отметили, что возможность защиты
чиновников, сообщивших о коррупции, была и ранее предусмотрена в законодательстве, но конкретные меры не оговаривались.
 

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.12.2017, 06:05
Гость: депутаты

Оценивают людей по себе.
14.12.2017, 01:47
Гость: Диана

Чтобы решить проблему коррупции нужно выбирать президентом не человека Ельцина-Чубайса, а сталиниста, готового реально уничтожать чиновников-коррупционеров!
14.12.2017, 01:44
Гость: Всяко лучше стучать -

- чем перестукиваться.
Кто первый встал - того и тапочки.
Первым встал Сечин.
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