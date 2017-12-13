Госдума одобрила законопроект о защите чиновников

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который направлен на защиту чиновников, сообщивших о коррупции.

«Предусмотрена защита от ущемления прав и законных интересов лица, уведомившего о коррупционном правонарушении, в течение двух лет с даты регистрации уведомления», -цитирует ТАСС пояснительные материалы к документу.

Закон предусматривает обеспечение конфиденциальности сведений, предоставляемых чиновником, защиту от неправомерного привлечения к дисциплинарной ответственности, увольнения, а также ущемления законных прав и интересов. Кроме того, чиновнику может быть бесплатно предоставлена юридическая помощь.

В случае участия в уголовном процессе, сообщившему о коррупции чиновнику должны быть обеспечены меры, предусмотренные законодательством о государственной защите.

Документ подготовлен Минтруда России. В ведомстве отметили, что возможность защиты

чиновников, сообщивших о коррупции, была и ранее предусмотрена в законодательстве, но конкретные меры не оговаривались.

