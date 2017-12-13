Суд вынес приговор двум участникам теракта в Буденновске

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор двум членам банды Шамиля Басаева, которые участвовали в захвате заложников в Буденновске в 1995 году, сообщает РИА Новости.

Рамзана Белялова осудили на 15 лет лишения свободы, а Магомеда Маздаева — на 13 лет. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Их признали виновными в террористическом акте, остальные обвинения сняли из-за истечения сроков давности. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск родственников потерпевших и взыскал с Белялова 300 тысяч рублей за моральный ущерб. К Маздаеву такие требования не заявлялись.

После оглашения приговора один из подсудимых начал выражать недовольство, однако его урезонили судебные приставы.

Защита настаивала на оправдании и теперь собирается обжаловать решение. "В истории российского правосудия не было еще такого несправедливого приговора", — заявил журналистам Ильяс Тимишев, адвокат Маздаева. По его словам, на момент преступления действовал Уголовный кодекс РСФСР, а Маздаева и Белялова осудили по статьям о терроризме УК РФ.

Мужчины долгое время скрывались от следствия, Белялова задержали в декабре 2014-го в Волгоградской области, а Маздаева — в июне 2015-го в Чечне. Как выяснило следствие, в банду Басаева они вступили по своей воле.

Следственный комитет сегодня заявил, что еще два человека подозреваются в причастности к теракту в Буденновске. Расследование уголовного дела продолжается.

В июне 1995 года более 160 боевиков на трех грузовиках и жигулях беспрепятственно въехали в город. Они преодолели 52 блокпоста и КПП, утверждая, что в машинах находится груз-200 — гробы с убитыми российскими военными (досматривать такой груз считалось кощунством).

Террористы захватили более 1,5 тысячи человек, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большую часть заложников освободили, а боевикам позволили уйти в Чечню.

После нападения президент Борис Ельцин отправил в отставку главу МВД Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и министра по делам национальностей и региональной политике Николая Егорова. Был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий выполнять требования бандитов.

Организатора теракта Шамиля Басаева ликвидировали во время спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже получили сроки: в 2015 году СК сообщал, что приговоры вынесли в отношении 26 человек. Еще два десятка на тот момент были в федеральном розыске. Непосредственно при нападении были уничтожены 16 боевиков, позднее еще 30. Потерпевшими по делу признали 1859 человек.