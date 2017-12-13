Госдума запретит фиктивно прописывать мигрантов в офисах

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рекомендует принять в первом чтении депутатский законопроект, который расширяет понятие фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания в России.

Разработчики (группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой) предлагают снимать иностранных граждан с учета за подложную регистрацию не только в квартирах или домах, но и в нежилых помещениях, сообщает «Право.ру».

Речь идет о случаях, когда приезжий зарегистрировался на основании заведомо недостоверных сведений или документов, не планировал находиться по этому адресу либо принимающая сторона не намеревалась предоставлять ему жилье.

Для более эффективной борьбы с "резиновыми офисами" другим законопроектом депутаты хотят ввести уголовную ответственность за "фиктивную постановку на учет по месту пребывания (по месту нахождения организации)". Такие поправки должны быть внесены в ст. 322-3 Уголовного кодекса РФ. Наказание за преступление – штрафы до 500 000 рублей или сроки до трех лет.

Сложившаяся ситуация "является фактором прямых рисков и угроз легализации" террористов и экстремистов, считают разработчики. Они приводят в пример инцидент, когда в офисе площадью 34 кв. м было зарегистрировано 3300 мигрантов. В другом случае офис смог "вместить" 56 000 человек, поставленных там на учет.