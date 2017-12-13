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Госдума запретит фиктивно прописывать мигрантов в офисах

10:13 13.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рекомендует принять в первом чтении депутатский законопроект, который расширяет понятие фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания в России.

Разработчики (группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой) предлагают снимать иностранных граждан с учета за подложную регистрацию не только в квартирах или домах, но и в нежилых помещениях, сообщает «Право.ру».

Речь идет о случаях, когда приезжий зарегистрировался на основании заведомо недостоверных сведений или документов, не планировал находиться по этому адресу либо принимающая сторона не намеревалась предоставлять ему жилье.

Для более эффективной борьбы с "резиновыми офисами" другим законопроектом депутаты хотят ввести уголовную ответственность за "фиктивную постановку на учет по месту пребывания (по месту нахождения организации)". Такие поправки должны быть внесены в ст. 322-3 Уголовного кодекса РФ. Наказание за преступление – штрафы до 500 000 рублей или сроки до трех лет.

Сложившаяся ситуация "является фактором прямых рисков и угроз легализации" террористов и экстремистов, считают разработчики. Они приводят в пример инцидент, когда в офисе площадью 34 кв. м было зарегистрировано 3300 мигрантов. В другом случае офис смог "вместить" 56 000 человек, поставленных там на учет.

Темы: Миграционная политика в России
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 13:32
Гость: ник

Вообще то мигранты это граждане СССР служившие в Советской армии или их дети, таким в древнем Риме гражданство давали.
13.12.2017, 12:40
Гость: Федя1

Товарищ Ха, этот вопрос решается другими менее топорными способами.
1) Если ввести налог на использование иностранной рабочей силы в размере больше, чем работодатель платит за российских граждан, то сразу станет не так выгодно брать иностранцев.
2) Если отменить бесплатную приватизацию, то заводы смогут строить общежития, тогда безработные селяне смогут приезжать в город и устраиваться на заводы. Нужда в мигрантах уменьшится.
13.12.2017, 12:09
Гость: Федя1

Это не застройщик жулик, это администрация коррумпированная - требует с него нереальные взятки. После дела Захарченко размер взяток удесятерился.
Таких как вы в этой стране миллионы. Еще несколько миллионов выживают в брошеных городах в бараках с дырявыми полами. Они бы уехали в те города, где есть работа, но общежитий сейчас не строят, поэтому прописаться негде.
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