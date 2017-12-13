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МВД хочет выплачивать до 3 млн рублей за помощь в раскрытии преступлений

15:05 13.12.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство внутренних дел РФ предложило выплачивать гражданам премии за содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, ведомство опубликовало соответствующий проект приказа для общественного обсуждения. Предполагается, что выплаты составят от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

Выплаты в размере до 500 тыс рублей будут производиться по решению руководителя территориального органа МВД, до 3 млн рублей — по решению замминистра внутренних дел РФ, свыше 3 млн — по решению самого министра. Отмечается, что предельный размер вознаграждения не устанавливается. Выплаты могут быть как наличной, так и безналичной формах.

«Основанием для выплаты вознаграждения станет инициативное предоставление им достоверной информации в период размещения объявления на официальном интернет-сайте МВД России в сети интернет, которая привела к раскрытию преступления и (или) задержанию лиц, его совершивших», - говорится в документе приказа.

Объявления о назначении вознаграждения будут действовать с момента их размещения на сайте МВД. Также они будут публиковаться в СМИ и на официальных сайтах, и на информации стендах территориальных органов МВД России.

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, МВД России
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 21:14
Гость: Петров И С

Это такая откатная новая схема или что то не допонял?
13.12.2017, 20:16
Гость: 100%

Что так и будет. Не может быть такого в законе, а вознаграждение может выдаваться только за конкретную помощь следствию с соответствующим оформлением. И так по каждому случаю.
Сейчас мошенников по снятию денег с карт и мобильников развелось тьма. Главное, государство советует как не попасть на мошенничество, но ничего не предпринимает. Мошенников ловить не надо, они сами дают свои телефоны. Но тоже МВД ничего не предпринимает, хотя есть закон о мошенничестве. Теперь они сами тоже захотели поиграть в лохотрон...
13.12.2017, 19:54
Гость: Иван Стотысячный

Да если МВД не будет хотеть их раскрывать, то хоть 10 миллионов обещайте, результат будет тот же.
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