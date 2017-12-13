МВД хочет выплачивать до 3 млн рублей за помощь в раскрытии преступлений

Министерство внутренних дел РФ предложило выплачивать гражданам премии за содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, ведомство опубликовало соответствующий проект приказа для общественного обсуждения. Предполагается, что выплаты составят от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

Выплаты в размере до 500 тыс рублей будут производиться по решению руководителя территориального органа МВД, до 3 млн рублей — по решению замминистра внутренних дел РФ, свыше 3 млн — по решению самого министра. Отмечается, что предельный размер вознаграждения не устанавливается. Выплаты могут быть как наличной, так и безналичной формах.

«Основанием для выплаты вознаграждения станет инициативное предоставление им достоверной информации в период размещения объявления на официальном интернет-сайте МВД России в сети интернет, которая привела к раскрытию преступления и (или) задержанию лиц, его совершивших», - говорится в документе приказа.

Объявления о назначении вознаграждения будут действовать с момента их размещения на сайте МВД. Также они будут публиковаться в СМИ и на официальных сайтах, и на информации стендах территориальных органов МВД России.