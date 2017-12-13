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Госдума повысила пенсии следователям и прокурорам

15:20 13.12.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект о повышении зарплаты работникам прокуратуры и Следственного комитета.

В настоящее время пенсионное обеспечение бывших сотрудников прокуратуры и СК осуществляется в соответствии с нормами закона о пенсиях для граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, сообщает "Право.ру".

В то же время авторы законопроекта отмечают – оклады денежного содержания прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета, из которых исчисляются пенсии, зависят от окладов судей и не увеличиваются по аналогии с пенсионным обеспечением бывших военных.

Правительство, которое и внесло данный законопроект, изменит порядок определения размера их пенсионного обеспечения и законодательно установит возможность ежегодной индексации пенсии гражданам, уволенным из органов и организаций прокуратуры и СКР.

С 1 февраля 2018 года они получат ежемесячную надбавку к пенсии в размере, соответствующем размеру доплаты за классный чин, с применением коэффициентов, которые будут устанавливаться президентом. Надбавка положена прокурорам, научным и педагогическим работникам органов и организаций прокуратуры и членам их семей, сотрудникам СКР и членам их семей. В среднем прибавка для таких "пенсионеров" составит 6–7 тыс. руб.

Законопроект прошел первое чтение 16 ноября, а второе – 6 декабря. Теперь он поступит на рассмотрение в Совет Федерации, а в случае одобрения верхней палатой парламента – на подписание к президенту.  

Темы: Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 00:03
Гость: Не удивительно,

что бездельники депутаты - паразиты на нездоровом теле общества, повысили пенсии коррупционерам прокурорам и коррупционерам следователям.
Теперь у них будет на кусок хлеба с чёрной икоркой.
13.12.2017, 21:14
Гость: Заведующий Кафедрой права МФТИ

Я не только "худею", но торчу, как шпала!
Какая, нахрен, кафедра права в ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКОМ институте???
Совсем обалдели, что-ли?
13.12.2017, 21:11
Гость: Пацаны!

Вы ничего не поняли!
В отличие от обычных граждан, судейские получают "пенсион" в процентах от оклада.
Поэтому, чтобы "поощрить" судейских принимать решения "как надо", и постановлено увеличить оклады жалования.
Шоб принимали решения, "как надо".
Чего и вам желаю.
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