Глава Колпино получил восемь лет колонии за разбой

Главу города Колпино Вадима Иванова приговорили к восьми годам лишения свободы за преступление 13-летней давности.

Вердикт вынесен Красносельским районным судом Санкт-Петербурга. Отбывать наказание Иванов будет в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс». Коме того, ему придется выплатить 770 тысяч в качестве возмещения материального ущерба и морального вреда.

Согласно материалам уголовного дела, в 2003 году он в составе преступной группы совершил разбойное нападение на женщину. Потерпевшую избили и отняли у нее 1,4 миллиона рублей. Нападавшие действовали по наводке сестры потерпевшей.

Подельники Иванова ранее были задержаны и осуждены, а ему до недавнего времени удавалось избегать ответственности. В 2004 году его избрали депутатом Совета муниципального образования Колпино, а в 2005-м он возглавил администрацию муниципалитета. В 2009-м Иванов стал главой муниципального образования, и в 2014 году был переизбран на этот пост.

