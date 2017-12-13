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Глава Колпино получил восемь лет колонии за разбой

18:32 13.12.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Главу города Колпино Вадима Иванова приговорили к восьми годам лишения свободы за преступление 13-летней давности.

Вердикт вынесен Красносельским районным судом Санкт-Петербурга. Отбывать наказание Иванов будет в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс». Коме того, ему придется выплатить 770 тысяч в качестве возмещения материального ущерба и морального вреда.

Согласно материалам уголовного дела, в 2003 году он в составе преступной группы совершил разбойное нападение на женщину. Потерпевшую избили и отняли у нее 1,4 миллиона рублей. Нападавшие действовали по наводке сестры потерпевшей.

Подельники Иванова ранее были задержаны и осуждены, а ему до недавнего времени удавалось избегать ответственности. В 2004 году его избрали депутатом Совета муниципального образования Колпино, а в 2005-м он возглавил администрацию муниципалитета. В 2009-м Иванов стал главой муниципального образования, и в 2014 году был переизбран на этот пост.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 23:36
Гость: И шо случилось? (одесск.)

Будет сидеть по авторитетной статье. С "уважухой". Что еще надо?
13.12.2017, 22:21
Гость: Нормальный

"пацанчик". Отсидит - снова выберут. Делов-то...
13.12.2017, 21:56
Гость: Ха

Какие вы умные слова знаете.. Генезис... Если бы власть в России принадлежала бы бандитам, то вышеназванный персонаж был бы сейчас на свободе а вы почтенный сидели бы в тюрьме.
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