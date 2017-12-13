Госдума одобрила штрафы до 1 млн руб за нарушение закона о мессенджерах

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за нарушения закона о мессенджерах. Об этом сообщает ТАСС.

Для юридических лиц штрафы составят от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для физических лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Штрафы будут налагаться за нарушение закона о мессенджерах, принятого в июле. Новые правила обязывают администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по номеру телефона), а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Ранее Совет безопасности поручил Минкомсвязи и ФСБ к 1 июня 2018 года разработать закон, который обяжет онлайн-игры и соцсети идентифицировать своих пользователей. Предполагается, что, как и в случае с мессенджерами, игровые ресурсы должны будут идентифицировать пользователя по номеру мобильного телефона (в России он должен быть привязан к паспорту). Онлайн-игры в этом случае предложено приравнять к организаторам распространения информации.

По мнению экспертов, новые ограничения могут быть связаны с тем, что игровые чаты могут быть использованы для скрытого общения. Причем там могут общаться не только экстремисты или террористы, но и организаторы оппозиционных митингов.