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Госдума одобрила штрафы до 1 млн руб за нарушение закона о мессенджерах

14:06 13.12.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за нарушения закона о мессенджерах. Об этом сообщает ТАСС.

Для юридических лиц штрафы составят от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для физических лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Штрафы будут налагаться за нарушение закона о мессенджерах, принятого в июле. Новые правила обязывают администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по номеру телефона), а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Ранее Совет безопасности поручил Минкомсвязи и ФСБ к 1 июня 2018 года разработать закон, который обяжет онлайн-игры и соцсети идентифицировать своих пользователей. Предполагается, что, как и в случае с мессенджерами, игровые ресурсы должны будут идентифицировать пользователя по номеру мобильного телефона (в России он должен быть привязан к паспорту). Онлайн-игры в этом случае предложено приравнять к организаторам распространения информации.

По мнению экспертов, новые ограничения могут быть связаны с тем, что игровые чаты могут быть использованы для скрытого общения. Причем там могут общаться не только экстремисты или террористы, но и организаторы оппозиционных митингов.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России, Социальные сети в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 20:00
Гость: gvozd

вообще то - это копия закона принятого в сша.. включая идентификацию Игроков..
все оттуда в рф идет.
13.12.2017, 18:39
Гость: ВВВ

"Однако! ... А почём у вас огурчики?
13.12.2017, 18:37
Гость: gvozd

ну вот и в рф такой же либеральный тоталитаризм как на западе.
люди почему то Не Осознают происходящее.
почему то, если на место полицейского поставить камеру - люди уже не осознают что это попрежнему Полицейский Пост.
если Обязать предьявлять Частную переписку карательным органам электронным образом - люди уже не видят, что им Запретили друг с другом разоваривать без присутствия полицейского..
а ведь это Тюремные порядки.
вроде как бы Образование Обязательное - но дураков меньше не становится, а наоборот даже..
рф в этом вовсе не уникальная страна, в ес и сша ситуация На Порядки хуже.
а разве это оправдание?
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