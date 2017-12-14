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Адвокаты Telegram обратились в ООН за защитой от действий ФСБ

10:38 14.12.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Адвокаты «Агоры», которые представляют интересы Telegram, обратились в ООН за поддержкой в споре с российскими властями по поводу раскрытия ключей шифрования переписки. Член ассоциации Дамир Гайнутдинов отправил соответствующее письмо спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе. Об этом сообщает "Коммерсант".

В письме говорится, что Telegram в России оштрафовали за отказ передать ФСБ ключи шифрования. Поэтому «Агора» просит Кайе рекомендовать российскому правительству «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».

Теперь у российских властей появился формальный повод для блокировки Telegram, так как он нарушил новые требования закона «Об информации», касающиеся мессенджеров. По мнению юристов, это противоречит резолюции Генассамблеи ООН «Право на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху».

«Агора» также напомнила, что принцип шифрования в Telegram не позволяет администраторам мессенджера получить доступ к ключам, которые генерируются на устройствах пользователей. Гайнутдинов сравнил дело Telegram с тяжбой между ФБР и Apple, когда американская компания отказалась создавать программу для взлома iPhone.

ФСБ обратилась к Telegram с требованием предоставить ключи от переписки летом 2017 года, сразу после того как мессенджер согласился встать на учет по российским законам. Telegram проигнорировал требование спецслужбы.

После этого ФСБ составила протокол об административном правонарушении, по которому 12 декабря суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей. Решение суда — формальный повод для Роскомнадзора обратиться к провайдерам для блокировки Telegram.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России, Социальные сети в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 12:52
Гость: Махмут

Коль ООН вам не поможет - обращайтесь в СПОРТ ЛОТО.
14.12.2017, 11:44
Гость: gvozd

смешно...
а где оон когда Весь запад систематически вмешивается в частную переписку?
да и кстати, конституции большинства стран имеют статью о Праве на Неприкосновенность частной жизни и коммуникации - все это превращено в пустой звук.
как в советские времена, созданы подзаконные акты которые полностью отменяют это право.

"принцип шифрования в Telegram не позволяет администраторам мессенджера получить доступ к ключам,"
-
это ложь.
весь траффик дешифруется на серверах телеграма которые расположены в сша и британии - то естъ у спецслужб сша.
14.12.2017, 11:10
Гость: stalker

"По мнению юристов, это противоречит резолюции Генассамблеи ООН «Право на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху»". Странные какие-то юристы. Дело в том, что резолюции Генассамблеи ООН не имеют обязательной юридической силы. Это не более чем выражение коллективного мнения по какому-либо вопросу. Другое дело резолюции СБ ООН. Но об этом, в данном случае, речи не идет.
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