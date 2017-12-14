Сервису YouTube пригрозили блокировкой из-за «Открытой России»

Роскомнадзор потребовал от сервиса YouTube удалить аккаунт движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия», пригрозив блокировкой в случае отказа.

В своем письме Роскомнадзор сослался на требование Генпрокуратуры РФ от 11 декабря о принятии мер к ресурсам, распространяющим информацию с нарушением закона.

В пресс-службе движения заявили, что аккаунт «Открытой России» в YouTube российского законодательства не нарушает. Действия Роскомнадора и Генпрокуратуры там расценили как политическое давление на свободу слова, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал закрытия аккаунта «Открытой России» в Twitter. Кроме того, был заблокирован доступ к сайту движения, признанному нарушающим законодательство о нежелательных организациях.

