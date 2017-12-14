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Сервису YouTube пригрозили блокировкой из-за «Открытой России»

20:00 14.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Роскомнадзор потребовал от сервиса YouTube удалить аккаунт движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия», пригрозив блокировкой в случае отказа.

В своем письме Роскомнадзор сослался на требование Генпрокуратуры РФ от 11 декабря о принятии мер к ресурсам, распространяющим информацию с нарушением закона.

В пресс-службе движения заявили, что аккаунт «Открытой России» в YouTube российского законодательства не нарушает. Действия Роскомнадора и Генпрокуратуры там расценили как политическое давление на свободу слова, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал закрытия аккаунта «Открытой России» в Twitter. Кроме того, был заблокирован доступ к сайту движения, признанному нарушающим законодательство о нежелательных организациях.
 

Темы: Россия, Интернет в России, Генпрокуратура РФ, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 22:32
Гость: Не пора уже

Заблокировать этот роскомнадзор и заодно другие надзоры.
14.12.2017, 21:27
Гость: Совсем плохо

ты посмотри как правды боятся.
14.12.2017, 21:10
Гость: ГыгЫ !!!

Ворон ворону глаз не выклюет.
Свояк свояка видит издалека.
Рука, як кажуть, руку мые.
Все комментарии (4)
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