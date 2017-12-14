]]> ]]>
Главная В России Новости

Вербовщиков террористов будут сажать пожизненно

19:45 14.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание для лиц, которые занимаются вербовкой в ряды террористических группировок.

Данное преступление, а также финансирование терроризма будет наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет и штрафом от 300 до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением, передает ТАСС.

Кроме того, документ добавляет в уголовное законодательство понятие «пропаганды терроризма». Под ней новый закон понимает распространение материалов или информации, формирующих в сознании людей идеологию терроризма и убеждающих в ее привлекательности.

Автором документа является первый замглавы фракции «Единая Россия Адальби Шхагошев. По его словам, он замыкает цикл нормативных актов направленных на борьбу с терроризмом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал ввести высшую меру наказания для вербовщиков террористов, назвав их более опасными людьми, чем смертники.
 

Темы: Россия, Борьба с терроризмом в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.