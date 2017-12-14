Вербовщиков террористов будут сажать пожизненно

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание для лиц, которые занимаются вербовкой в ряды террористических группировок.

Данное преступление, а также финансирование терроризма будет наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет и штрафом от 300 до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением, передает ТАСС.

Кроме того, документ добавляет в уголовное законодательство понятие «пропаганды терроризма». Под ней новый закон понимает распространение материалов или информации, формирующих в сознании людей идеологию терроризма и убеждающих в ее привлекательности.

Автором документа является первый замглавы фракции «Единая Россия Адальби Шхагошев. По его словам, он замыкает цикл нормативных актов направленных на борьбу с терроризмом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал ввести высшую меру наказания для вербовщиков террористов, назвав их более опасными людьми, чем смертники.

