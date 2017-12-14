Главе Минобрнауки предложили ввести 12-летку в школах

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил ввести в общеобразовательных школах дополнительный год обучения Соответствующий запрос был направлен министру образования и науки Ольге Васильевой, пишет ТАСС.

По мнению Власова, в России большое количество выпускников высших учебных заведений работают не по той специальности, которой они обучались. Причину этого он видит в том,что школьная программа не дает ученикам определить ту сферу, в которой они могли бы самореализоваться. Выбор будущей профессии происходит под влиянием родителей или модными тенденциями на рынке труда.

«Подходы к среднему и высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы. Мое предложение состоит в том, чтобы ввести 12-летнее обучение для полного среднего образования. 12-й класс должен быть сфокусирован на профориентацию учащихся», - считает Власов.

Кроме того депутат предложил перенести начало учебного года на 1 октября. Четырехмесячные летние каникулы компенсируют введение 12-летнего обучения, считает он.