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Главе Минобрнауки предложили ввести 12-летку в школах

14:58 14.12.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил ввести в общеобразовательных школах дополнительный год обучения Соответствующий запрос был направлен министру образования и науки Ольге Васильевой, пишет ТАСС.

По мнению Власова, в России большое количество выпускников высших учебных заведений работают не по той специальности, которой они обучались. Причину этого он видит в том,что школьная программа не дает ученикам определить ту сферу, в которой они могли бы самореализоваться. Выбор будущей профессии происходит под влиянием родителей или модными тенденциями на рынке труда.

«Подходы к среднему и высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы. Мое предложение состоит в том, чтобы ввести 12-летнее обучение для полного среднего образования. 12-й класс должен быть сфокусирован на профориентацию учащихся», - считает Власов.

Кроме того депутат предложил перенести начало учебного года на 1 октября. Четырехмесячные летние каникулы компенсируют введение 12-летнего обучения, считает он.

Темы: Образование в России, Школьное образование в России, Государственная Дума РФ, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 21:51
Гость: Длинный нос

Да это уже 10 раз было. Когда в армии перебор- оставляют в школах ещё на год. В ВУЗах недобор. Потом опять отменяют- в ВУЗы ломятся сразу 2 выпуска- многие не поступают- и в армию. Это не с обучением связано- преподавателей никто не спрашивает. Правительство решает- без объяснений- сразу.
14.12.2017, 21:49
Гость: Длинный нос

Он окончил 12 классов?
14.12.2017, 21:32
Гость: Algol - согласень

Только 4 урока в день и два урока астрономии и физкультуры совмещенные в неделю или раз в в 3 недели - убрав биологию - (вместо неё отчет - ознакомление с критериями и все) и часть химии - каникулы по старому . а в новогодние с 29 по 15.
По Астрономии 2 урока через неделю но совмещенные раз в 3 недели . 2 урока подряд. (что бы могли выйти на смотровые или что то в ознакомиться .
так -же физкультура.
Итак 4 урока . 5 если совмещены астрономия и физкультура .
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