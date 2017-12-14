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Российский суд отказался вернуть турбины Siemens, отправленные в Крым

11:57 14.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Арбитражный суд Москвы отказался по иску немецкого концерна Siemens вернуть турбины, которые были отправлены в Крым. Таким образом иск Siemens к ее российскому партнеру «Технопромэкспорт» был отклонен, передает "Интерфакс".

Суд также отказал «Технопромэкспорту» во встречном иске о признании недействительными пунктов контракта с Siemens, которые запрещали поставки турбин в Крым в обход санкций Евросоюза.

Siemens обвинял российских партнеров в том, что они ввели немцев в заблуждения, пообещав установить турбины в Краснодарском крае. На самом деле, по мнению Siemens, турбины были изначально предназначены для Крыма, что запрещено европейскими санкциями. Немецкий концерн предлагал выкупить турбины обратно за 150 миллионов евро.

Российские компании в ответ заметили, что турбины были значительно модернизированы уже после покупки у Siemens, а значит санкции на них не распространялись.

Четыре парогазовые турбины Siemens установили в Крыму для обеспечения полуострова электричеством без зависимости от поставок с материка.

Темы: Крым, Siemens
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 12:56
Гость: Контрразведчик

Siemens, вы нам должны ещё 150 лет репараций платить, а не возникать!
14.12.2017, 12:27
Гость: Нифига себе санкции

Немцы значит предлагают морить население Крыма холодом и голодом, чтобы они в хохлов превратились?
14.12.2017, 12:12
Гость: Мнение

Как всегда решение арбитражного суда бестолковое.
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