Российский суд отказался вернуть турбины Siemens, отправленные в Крым

Арбитражный суд Москвы отказался по иску немецкого концерна Siemens вернуть турбины, которые были отправлены в Крым. Таким образом иск Siemens к ее российскому партнеру «Технопромэкспорт» был отклонен, передает "Интерфакс".

Суд также отказал «Технопромэкспорту» во встречном иске о признании недействительными пунктов контракта с Siemens, которые запрещали поставки турбин в Крым в обход санкций Евросоюза.

Siemens обвинял российских партнеров в том, что они ввели немцев в заблуждения, пообещав установить турбины в Краснодарском крае. На самом деле, по мнению Siemens, турбины были изначально предназначены для Крыма, что запрещено европейскими санкциями. Немецкий концерн предлагал выкупить турбины обратно за 150 миллионов евро.

Российские компании в ответ заметили, что турбины были значительно модернизированы уже после покупки у Siemens, а значит санкции на них не распространялись.

Четыре парогазовые турбины Siemens установили в Крыму для обеспечения полуострова электричеством без зависимости от поставок с материка.