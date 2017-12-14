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Ирландский бизнес готов вложить в Крым 100 млн евро

13:20 14.12.2017
Фото Vimoculars с сайта wikimedia.org
Фото Vimoculars с сайта wikimedia.org
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Ирландские предприниматели намерены вложить порядка 100 миллионов евро в реализацию проектов в Крыму.

В частности, запланировано строительство нового отеля рядом с симферопольским аэропортом, а также возведение других гостиничных комплексов на побережье. Об этом «Известиям» рассказал сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Назаров также отметил, что все проекты будут осуществляться совместно с российскими компаниями.

В настоящее время готовность участвовать в подобных проектах подтвердил ирландский предприниматель Патрик Даффи, который организует визит бизнес-делегации соотечественников в Россию.

Дублинских предпринимателей также интересует и сотрудничество в сфере медицинских технологий, пищевой продукции, сельского хозяйства и образования.

Темы: Ирландия, Крым
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 19:30
Гость: Мечтайте и дальше

Надежды дураков питают.Вот классический пример-Буратино. А в России их 86%.
14.12.2017, 18:37
Гость: Карина Петровская

А как отбивать будут? Зачем вкладывать,что бы потом на этом ничего не заработать? Или там есть полезные ископаемые,или там туристический сезон 12 месяцев? Там даже пресной воды нет,а тур.сезон от силы 4 месяца,какой смысл тратить деньги ирландским бизнесменам?
14.12.2017, 18:29
Гость: Катапуся

Не нужно рассуждать. Если принадлежишь к высшим слоям и знаешь правду, прикуси язык и молчи. Я же молчу. А если принадлежишь к быдлу, не нужно задавать лишних вопросов, нужно верить. Из уважения к автору. Он думал о вас, сочинял, потратил на вас время, нужно это ценить, а не рассуждать, правда это или нет.
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