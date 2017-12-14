Ирландский бизнес готов вложить в Крым 100 млн евро

Ирландские предприниматели намерены вложить порядка 100 миллионов евро в реализацию проектов в Крыму.

В частности, запланировано строительство нового отеля рядом с симферопольским аэропортом, а также возведение других гостиничных комплексов на побережье. Об этом «Известиям» рассказал сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Назаров также отметил, что все проекты будут осуществляться совместно с российскими компаниями.

В настоящее время готовность участвовать в подобных проектах подтвердил ирландский предприниматель Патрик Даффи, который организует визит бизнес-делегации соотечественников в Россию.

Дублинских предпринимателей также интересует и сотрудничество в сфере медицинских технологий, пищевой продукции, сельского хозяйства и образования.