Совет Федерации одобрил ужесточение наказания для живодеров

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил закон, предусматривающий ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает АГН «Москва».

Накануне стало известно, что документ был принят в третьем и окончательном чтении Госдумой. Он содержит ряд поправок в уголовное законодательство. Согласно его положениям, максимальный срок наказания для живодеров составит пять лет лишения свободы.

Проект закона был внесен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента еще несколько лет назад. Однако после первого чтения его обсуждение было отложено на неопределенный срок. Вернуться к документу депутатов заставил резонансный случай с так называемыми «хабаровскими живодерками». Кроме того, принятия закона настойчиво требовали зоозащитники, устроившие акцию у стен Госдумы.

