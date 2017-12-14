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Совет Федерации одобрил ужесточение наказания для живодеров

18:45 14.12.2017
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил закон, предусматривающий ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает АГН «Москва».

Накануне стало известно, что документ был принят в третьем и окончательном чтении Госдумой. Он содержит ряд поправок в уголовное законодательство. Согласно его положениям, максимальный срок наказания для живодеров составит пять лет лишения свободы.

Проект закона был внесен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента еще несколько лет назад. Однако после первого чтения его обсуждение было отложено на неопределенный срок. Вернуться к документу депутатов заставил резонансный случай с так называемыми «хабаровскими живодерками». Кроме того, принятия закона настойчиво требовали зоозащитники, устроившие акцию у стен Госдумы.
 

Темы: Россия, Животные, Законотворческая деятельность в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 22:28
Гость: слава совету!

десять миллиардов тонн одной говядины в год убивают в мире, с этим что будете делать ?
14.12.2017, 21:07
Гость: Монк

Сами против себя ? Ужас-ужас...
14.12.2017, 20:09
Гость: Skeptik

Керимова имеют в виду?
Все комментарии (4)
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