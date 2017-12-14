]]> ]]>
Главная В России Новости

Кремль не видит конкурентов Путину на выборах президента

07:02 14.12.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Кремль видит много достойных кандидатов на выборах президента РФ в 2018 году, но не видит конкурентов действующему главе государства Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24" в преддверии ежегодной пресс-конференции президента, пишет ТАСС.

"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко", - заявил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, кто может возглавить предвыборный штаб Путина, Песков отметил, что "пока Путин еще не стал кандидатом, а как будущий кандидат он еще не сообщал о своем решении". "Поэтому пока мы не обладаем такой информацией", - добавил он.

Пресс-секретарь отметил, что Путин никогда не участвует в дебатах кандидатов во время предвыборной кампании, так как является действующим главой государства. "В его случае его кандидатство протекает по другим законам, хотя и по таким же, как и для остальных кандидатов, но отпечаток действующего президентства совсем меняет ситуацию", заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь не стал отвечать, останется ли он работать на своем посту после выборов президента в 2018 году. "Я не принимаю кадровые решения, президент принимает кадровые решения. Меня сначала, наверное, надо будет уволить, когда будет новый президент. После этого будет назначен новый пресс-секретарь. Ну, здесь на все воля следующего президента", - сказал он.

Путин 14 декабря в последний раз за свой третий срок работы на высшем государственном посту соберет журналистов на традиционную большую пресс-конференцию. На нее аккредитовано рекордное количество журналистов - 1640. В 2016 году за 3 часа 50 минут задать вопросы Путину смогли 48 корреспондентов.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.12.2017, 12:47
Гость: Как сказать

Если выборы состоятся. Нужно еще, чтобы 50 % пришло на них. На президентских есть порог, явка не менее 50 %.
Сейчас будут заманивать адресным обманом. Московским пенсионерам обещали трешку, всем на первого ребенка десятку, пенсионерам прокуратуры и следствия 4% индексации, всем пенсионерам ( пока без работающих )3,7 % индексации, спортсменам поездку и премиальные, чиновникам 4 % к окладам, фейковую реновацию придумали москвичам. Но это все на 2018 год, а Путин останется на 6 лет и втрое все отобьет инфляцией, платными дорогами, парковкой, налогами, штрафами, ХКХ, тарифами на электроэнергию, топливом на заправках, ПЛАТОНОМ, разного рода обязаловкой вроде ГЛОНАС, платной медициной, повышением возраста с которого платят пенсию до 65 лет и т.д. Фантазия у них богатая. Им главное сейчас проскочить, но я им помогать в этом не буду.
14.12.2017, 12:34
Гость: Ленин и грибы

«Видения из кремля всесильны потому, что оно верны».
14.12.2017, 12:34
Гость: это конец

А, что, есть что то гладкое в отечестве ? Если только олигархи и чиновники с гладкими шеями.
Все комментарии (51)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.