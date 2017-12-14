Кремль не видит конкурентов Путину на выборах президента

Кремль видит много достойных кандидатов на выборах президента РФ в 2018 году, но не видит конкурентов действующему главе государства Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24" в преддверии ежегодной пресс-конференции президента, пишет ТАСС.

"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко", - заявил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, кто может возглавить предвыборный штаб Путина, Песков отметил, что "пока Путин еще не стал кандидатом, а как будущий кандидат он еще не сообщал о своем решении". "Поэтому пока мы не обладаем такой информацией", - добавил он.

Пресс-секретарь отметил, что Путин никогда не участвует в дебатах кандидатов во время предвыборной кампании, так как является действующим главой государства. "В его случае его кандидатство протекает по другим законам, хотя и по таким же, как и для остальных кандидатов, но отпечаток действующего президентства совсем меняет ситуацию", заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь не стал отвечать, останется ли он работать на своем посту после выборов президента в 2018 году. "Я не принимаю кадровые решения, президент принимает кадровые решения. Меня сначала, наверное, надо будет уволить, когда будет новый президент. После этого будет назначен новый пресс-секретарь. Ну, здесь на все воля следующего президента", - сказал он.

Путин 14 декабря в последний раз за свой третий срок работы на высшем государственном посту соберет журналистов на традиционную большую пресс-конференцию. На нее аккредитовано рекордное количество журналистов - 1640. В 2016 году за 3 часа 50 минут задать вопросы Путину смогли 48 корреспондентов.