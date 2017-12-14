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В Кремле не стали ограничивать доступ на пресс-конференцию Путина

11:31 14.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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14 декабря в 12:00 начнется ежегодная пресс-конференция с президентом России.

Интерес к ней гораздо больше, чем в 2012 году, когда Владимир Путин был избран главой государства. Именно здесь он может объявить, как пойдет на выборы - от партии или в качестве самовыдвиженца, дали понять в Кремле, сообщает «Российская газета».

Волнующий многих избирателей вопрос, как будет выдвигаться Владимир Путин - самовыдвиженцем или от партии, может проясниться как раз сегодня. "Мы говорим, что президент не обозначил своего решения, и поэтому будем ждать. Думаю, что будем ждать именно пресс-конференции. Она наверняка внесет ясность во многие темы", - пояснил Песков.

Несмотря на гонения на российские СМИ за рубежом, препон для аккредитации иностранцев на общение с президентом в Кремле чинить не стали. Например, от CNN придет сразу целая группа журналистов. Многие иностранные СМИ, работающие в России, ангажированы, но "эти СМИ имеют возможность работать свободно у нас в стране", обратил внимание пресс-секретарь президента.

На пресс-конференцию аккредитовано много американских СМИ. Среди них и постоянно работающие в России, и журналисты, которые приедут специально на мероприятие. Причем, по словам пресс-секретаря главы государства, американские журналисты получают визы по ускоренной схеме.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 12:04
Гость: Карл Маркс

Есди никто не спросит о том что выполнено и не выполнено из обещаний 2012 г. - то действо это бессмысленно. А если спросят то мы получим официальное подтверждение что не выполнкно ни одного обещания и выдвигаться не стоит.
Если же будут вопросы на тему какие мы молодцы в Сирии - то значит время дураков не лечит и не учит.
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