В Кремле не стали ограничивать доступ на пресс-конференцию Путина

14 декабря в 12:00 начнется ежегодная пресс-конференция с президентом России.

Интерес к ней гораздо больше, чем в 2012 году, когда Владимир Путин был избран главой государства. Именно здесь он может объявить, как пойдет на выборы - от партии или в качестве самовыдвиженца, дали понять в Кремле, сообщает «Российская газета».

Волнующий многих избирателей вопрос, как будет выдвигаться Владимир Путин - самовыдвиженцем или от партии, может проясниться как раз сегодня. "Мы говорим, что президент не обозначил своего решения, и поэтому будем ждать. Думаю, что будем ждать именно пресс-конференции. Она наверняка внесет ясность во многие темы", - пояснил Песков.

Несмотря на гонения на российские СМИ за рубежом, препон для аккредитации иностранцев на общение с президентом в Кремле чинить не стали. Например, от CNN придет сразу целая группа журналистов. Многие иностранные СМИ, работающие в России, ангажированы, но "эти СМИ имеют возможность работать свободно у нас в стране", обратил внимание пресс-секретарь президента.

На пресс-конференцию аккредитовано много американских СМИ. Среди них и постоянно работающие в России, и журналисты, которые приедут специально на мероприятие. Причем, по словам пресс-секретаря главы государства, американские журналисты получают визы по ускоренной схеме.