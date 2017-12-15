Террористы планировали взорвать Казанский собор в Петербурге

Задержанные в ходе спецоперации ФСБ семеро участников ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) собирались устроить взрыв в Казанском соборе.

Один из них, Евгений Ефимов, решением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга отправлен под арест. Свою вину в незаконном изготовлении взрывчатых веществ он признал, передает РИА «Новости».

Ефимов заявил, что раскаивается в содеянном и выразил готовность изобличить подельников. Он утверждает, что действовал под чужим влиянием.

Совершение теракта злоумышленники запланировали на 17 декабря. Главари группировки из-за рубежа руководили их действиями посредством мессенджера Telegram. В настоящее время правоохранители устанавливают роли каждого задержанного в готовившемся теракте.

