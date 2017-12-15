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Террористы планировали взорвать Казанский собор в Петербурге

18:39 15.12.2017
Казанский собор. Фото Витольда Муратова с сайта wikipedia.org
Казанский собор. Фото Витольда Муратова с сайта wikipedia.org
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Задержанные в ходе спецоперации ФСБ семеро участников ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) собирались устроить взрыв в Казанском соборе.

Один из них, Евгений Ефимов, решением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга отправлен под арест. Свою вину в незаконном изготовлении взрывчатых веществ он признал, передает РИА «Новости».

Ефимов заявил, что раскаивается в содеянном и выразил готовность изобличить подельников. Он утверждает, что действовал под чужим влиянием.

Совершение теракта злоумышленники запланировали на 17 декабря. Главари группировки из-за рубежа руководили их действиями посредством мессенджера Telegram. В настоящее время правоохранители устанавливают роли каждого задержанного в готовившемся теракте.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 21:27
Гость: ПА

А ЧЕ НЕ КРЕМЛЬ? НЕ НРАВИТСЯ АРХИТЕКТУРА?
15.12.2017, 21:04
Гость: E.

Конечно, дикарей никакое наказание не остановит, если их наверху ждут голые гурии в огромном количестве, учитывая, что за свою жизнь они ни одной женщины не видели. А вот для Ефимова и аналогичных придурков надо ввести смертную казнь, прилюдно, с описанием того, что у него не будет ни детей, ни женщины, ни вольного ветра в степи, а будут лишь черви. Если ефимовы не полные идиоты, им хватит для отрезвления.
15.12.2017, 19:41
Гость: ВВВ

Когда же террористы начнут туннель из Москвы в Дели копать?
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