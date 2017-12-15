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Суд признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки

11:45 15.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев признан виновным в получении взятки. Это следует из приговора, который 15 декабря оглашает в Замоскворецком суде судья Лариса Семенова. Наказание Улюкаеву будет назначено позже.

Семенова в своем приговоре поддержала позицию обвинения, что Улюкаев требовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку 2 миллиона долларов.

Обвинение просит приговорить бывшего министра к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

Защита настаивает на оправдательном приговоре.

Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере 2 миллионов долларов наличными от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Незаконное вознаграждение, по версии обвинения, Улюкаев получил за положительное заключение Минэкономразвития на сделку по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Улюкаев свою вину категорически отрицает.

Игоря Сечина четыре раза вызывали в суд для дачи показаний, однако он не явился, сославшись на плотный рабочий график.

В итоге, показания Сечина при вынесении приговора суд учитывать не смог, а главным свидетелем стал генерал ФСБ Олег Феоктистов, который во время задержания Улюкаева возглавлял службу безопасности «Роснефти».
 

Темы: Дело Алексея Улюкаева
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 15:15
Гость: Патриот России

Клоуны
15.12.2017, 15:14
Гость: Патриот России

Медведев прокомментировал так: Деньги есть, но ты держись! Хорошего настроения на кичи...
15.12.2017, 15:11
Гость: Патриот России

Интересно, а сколько светит Абрамовичам, Фридманам, Авенам, Гусинским и другим гражданам энергетической сверхдержавы?
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