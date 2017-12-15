]]> ]]>
Главная В России Новости

Госдума отказалась проверять информацию о бермудском офшоре у единороса

10:49 15.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Комиссия Госдумы по контролю за декларациями отказалась рассматривать запрос «Дождя» по поводу единороса Алексея Езубова, у которого нашли бермудский офшор. Об этом телеканалу заявила глава комиссии Наталья Поклонская.

Она заметила, что телеканал не предоставил подтверждающих документов, а значит есть лишь сведения «о наличии определенной информации в сети интернет и СМИ». В такой ситуации, по словам Поклонской, обращение не может быть рассмотрено.

«Поступившее обращение, направленное без подтверждающих документов, по сути, является сообщением о наличии определенной информации в сети интернет и СМИ. Обращение лица (организации), разместившего информацию (либо располагающего таковой) у комиссии отсутствует», — сказано в ответе Поклонской.

Алексей Езубов фигурирует в материалах «Архива райских островов» — второго крупного исследования Международного консорциума журналистов-расследователей по материалам, полученным от юридических компаний в офшорах.

Согласно этим данным, Езубов в 2013 году, являясь депутатом, подписывал документы как руководитель бермудской Air Cloud Services Limited. Сам Езубов не отреагировал на запрос «Новой газеты» по поводу своей компании.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Финансовые махинации и аферы, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.12.2017, 17:00
Гость: геннадий

Как не крути,сколько не разглагольствуй с трибуны ГД о кристальной честности членов партии власти,факты упрямая вещь-свидетельствуют,что большой процент в её рядах воров и жуликов.
15.12.2017, 16:19
Гость: Кот Мурр

Какой "угол",Очаровательная?Тут запросто в асфальт закатают!Потом объявят "Святой",посмертно.
15.12.2017, 16:17
Гость: Кот Мурр

Почему "табу"?Запад влюбой миг прихлопнет "оффшорную аристократию" как мух!
-
Почему "скрытые воры"?Они и не скрываются,носят открыто часики стоимостью 655 000 долларов - 4 годовых дохода,имеют виллы с виноградниками в Тоскане!
Все комментарии (36)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.