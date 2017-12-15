Госдума отказалась проверять информацию о бермудском офшоре у единороса

Комиссия Госдумы по контролю за декларациями отказалась рассматривать запрос «Дождя» по поводу единороса Алексея Езубова, у которого нашли бермудский офшор. Об этом телеканалу заявила глава комиссии Наталья Поклонская.

Она заметила, что телеканал не предоставил подтверждающих документов, а значит есть лишь сведения «о наличии определенной информации в сети интернет и СМИ». В такой ситуации, по словам Поклонской, обращение не может быть рассмотрено.

«Поступившее обращение, направленное без подтверждающих документов, по сути, является сообщением о наличии определенной информации в сети интернет и СМИ. Обращение лица (организации), разместившего информацию (либо располагающего таковой) у комиссии отсутствует», — сказано в ответе Поклонской.

Алексей Езубов фигурирует в материалах «Архива райских островов» — второго крупного исследования Международного консорциума журналистов-расследователей по материалам, полученным от юридических компаний в офшорах.

Согласно этим данным, Езубов в 2013 году, являясь депутатом, подписывал документы как руководитель бермудской Air Cloud Services Limited. Сам Езубов не отреагировал на запрос «Новой газеты» по поводу своей компании.