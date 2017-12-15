Госдума определилась с порядком индексации пенсий

Депутаты Госдумы приняли три законопроекта в третьем чтении, которые регулируют пенсии на будущие периоды. Неработающим пенсионерам выплаты проиндексируют, для трудящихся ситуация не поменяется.

До 2020 года сохраняется тариф страховых взносов на обязательное страхование. Он составит 22% в пределах установленной величины и 10% – сверх установленной предельной величины. По предыдущему закону такие ставки действовали с 2014 по 2019 год, сообщает «Право.ру».

Изменить предлагается также и закон «О страховых пенсиях». Законопроект устанавливает, что с учетом соцдоплат пенсия не может быть меньше аналогичной суммы за предыдущий год.

Решено проиндексировать страховые пенсии 1 января 2018 года на 3,7%. Стоимость пенсионного коэффициента устанавливается в размере 81 руб. 49 коп. Размер фиксированной выплаты к страховым пенсиям для неработающих пенсионеров установят в размере 4982 руб. 90 коп. Всего страховые пенсии получают порядка 30,8 млн россиян.

Кроме этого, Госдума приняла законопроект, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, так как время жизни граждан увеличилось. У мужчин пенсионное ожидаемое время составило 16,08, а у женщин 25,8 года. Тем не менее и для женщин, и для мужчин Госдума указала ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2018 г. в размере 246 месяцев (20,5 лет). Теперь все три законопроекта рассмотрит Совет Федерации.