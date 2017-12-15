]]> ]]>
Главная В России Новости

Алексей Улюкаев может избежать отправки в колонию

21:56 15.12.2017
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Экс-министр Алексей Улюкаев, осужденный за взятку, может быть освобожден от отбывания наказания в колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.

По словам собеседника агентства, такое возможно, если у Улюкаева будут обнаружены тяжкие заболевания, которые препятствуют нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы. В этом случае экс-министр избежит отправки в колонию в соответствии с постановлениями правительства.

Речь идет о постановлениях №3 и №54. Сейчас Улюкаев под их действие не подпадает, поскольку содержится под стражей после вынесения приговора, но вердикт суда еще не вступил в законную силу.

Некоторое время назад Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он обязал Улюкаева выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. Защита экс-главы МЭР намерена обжаловать приговор. На это у адвокатов есть 10 дней.
 

Темы: Дело Алексея Улюкаева, Россия, Преступления чиновников и государственных служащих в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.12.2017, 01:07
Гость: Вера

Вот, вот этим и все кончиться.
15.12.2017, 23:59
Гость: Иван Васильевич

Повинен смерти!
15.12.2017, 23:48
Гость: ник

куль ему в рылло и уорка снега в сибири!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.