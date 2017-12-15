Алексей Улюкаев может избежать отправки в колонию

Экс-министр Алексей Улюкаев, осужденный за взятку, может быть освобожден от отбывания наказания в колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.

По словам собеседника агентства, такое возможно, если у Улюкаева будут обнаружены тяжкие заболевания, которые препятствуют нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы. В этом случае экс-министр избежит отправки в колонию в соответствии с постановлениями правительства.

Речь идет о постановлениях №3 и №54. Сейчас Улюкаев под их действие не подпадает, поскольку содержится под стражей после вынесения приговора, но вердикт суда еще не вступил в законную силу.

Некоторое время назад Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он обязал Улюкаева выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. Защита экс-главы МЭР намерена обжаловать приговор. На это у адвокатов есть 10 дней.

