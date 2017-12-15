]]> ]]>
Главная В России Новости

Две трети приговоров за взятки в России выносятся за суммы до 10 тысяч руб

12:41 15.12.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Более 70% приговоров по уголовным делам о взятках выносятся за суммы до 10 тысяч рублей. К такому выводу пришло РБК, проанализировав статистику Судебного департамента Верховного суда за 2014-2017 годы.

За три с половиной года за получение и дачу взяток (статьи 290 и 291 УК) были осуждены 20,4 тысячи человек. Из них лишь 309 человек получили приговоры за взятки в особо крупном размере — от 1 миллиона рублей.

В большинстве случаев осужденные за взятки были приговорены к штрафам. Из тех же, кто был приговорен к реальным срокам лишения свободы, две трети получили наказание меньше трех лет колонии.

Чиновников преследуют по делам о взятках крайне редко, следует из статистики Судебного департамента. С января 2016 по июнь 2017 года из 7 тысяч человек, осужденных по делам о взятках, лишь 13 (менее 0,2%) — федеральные чиновники.

​«Взятки до 10 тыс. руб. относятся к бытовой коррупции, — пояснил РБК адвокат Александр Молохов. — Люди платят мзду за улучшение качества услуг в здравоохранении, образовании, медицине и так далее». Большинство привлекаемых к уголовной ответственности — люди, которые не являются должностными лицами, рассказал РБК ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете Кирилл Титаев: «Это учителя, преподаватели, врачи и так далее. Соответственно, в статистике их стало очень много — подавляющее большинство».

В 2012–2013 годах средний размер взятки в России, по данным правоохранительных органов. составлял около 3 тысяч рублей. В 2014 году он резко вырос до 15 тысяч рублей, но затем вновь снизился.
 

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Расследования в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.12.2017, 19:22
Гость: *

Понятно, на чьей ВВП стороне:
"Мальки" только в сеть попадают одне,
В то время как чаще ловиться должны бы
Значительно более крупные "рыбы"!
15.12.2017, 16:39
Гость: такс

Как сказал ВВП пересажали в одной конторе всех подобрали новых а они опять воруют Значит наверно надо за одно посадить и тех кто подбирал данных людей и тех кто сделал вертикаль где не боятся воровать
15.12.2017, 16:24
Гость: Кот Мурр

Правильно,"высокородные",тьфу-"ВЫСОКОСТАТУСНЫЕ"- не подсудны в феодально-криминальном анклаве!Сам Чайка прокричайка!
-
Вот только французы его не услышали и "керимят" Керимова как кура.
Все комментарии (11)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.