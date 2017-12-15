Две трети приговоров за взятки в России выносятся за суммы до 10 тысяч руб

Более 70% приговоров по уголовным делам о взятках выносятся за суммы до 10 тысяч рублей. К такому выводу пришло РБК, проанализировав статистику Судебного департамента Верховного суда за 2014-2017 годы.

За три с половиной года за получение и дачу взяток (статьи 290 и 291 УК) были осуждены 20,4 тысячи человек. Из них лишь 309 человек получили приговоры за взятки в особо крупном размере — от 1 миллиона рублей.

В большинстве случаев осужденные за взятки были приговорены к штрафам. Из тех же, кто был приговорен к реальным срокам лишения свободы, две трети получили наказание меньше трех лет колонии.

Чиновников преследуют по делам о взятках крайне редко, следует из статистики Судебного департамента. С января 2016 по июнь 2017 года из 7 тысяч человек, осужденных по делам о взятках, лишь 13 (менее 0,2%) — федеральные чиновники.

​«Взятки до 10 тыс. руб. относятся к бытовой коррупции, — пояснил РБК адвокат Александр Молохов. — Люди платят мзду за улучшение качества услуг в здравоохранении, образовании, медицине и так далее». Большинство привлекаемых к уголовной ответственности — люди, которые не являются должностными лицами, рассказал РБК ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете Кирилл Титаев: «Это учителя, преподаватели, врачи и так далее. Соответственно, в статистике их стало очень много — подавляющее большинство».

В 2012–2013 годах средний размер взятки в России, по данным правоохранительных органов. составлял около 3 тысяч рублей. В 2014 году он резко вырос до 15 тысяч рублей, но затем вновь снизился.

