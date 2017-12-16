Космонавты на МКС проголосуют на выборах по закрытому каналу связи

Российские космонавты на Международной космической станции проголосуют на президентских выборах в марте 2018 года через представителя на Земле по закрытому каналу связи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на командира пилотируемого корабля "Союз МС-07", которому в воскресенье предстоит отправиться к МКС, Антон Шкаплеров.

"Я уже голосовал в космосе в прошлый раз, когда выбирали президента нашей страны. Представитель избиркома специально приезжает в ЦУП. Нам заранее в космос отправляется перечень кандидатов. Дальше наш представитель (доверенное лицо) объясняет нам процедуру, мы переходим в отдельный модуль станции, выделяется отдельная закрытая связь", - сказал он.

Затем доверенное лицо просит космонавтов по закрытому каналу связи указать кандидата и ставит напротив него галочку. После чего кладет бюллетени в специальный чемоданчик с гербом России.

"Я думаю, в этот раз ничего меняться не будет, схема будет такая же. Мы, как и все сознательные граждане России, примем участие в выборах президента", - сказал он.

Запуск корабля "Союз МС-07" с экипажем очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 17 декабря 2017 года в 10:21 мск с площадки № 1 ("Гагаринский старт"). Расчётное время отделения корабля "Союз МС-07" от 3-й ступени ракеты-носителя и выведения его на заданную орбиту - 10:29:48 мск. Стыковка корабля со станцией запланирована на 19 декабря 2017 года в 11:43:02 мск.

Как птшет РИА Новости, госкомиссия на Байконуре утвердила команду корабля "Союз МС-07": в составе основного экипажа — российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и представитель японского космического агентства JAXA Норишиге Канаи. Дублерами утверждены россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александр Герст и американка Джанетт Эппс.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.