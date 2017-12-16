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Назван лидер голосования по названию моста через Керченский пролив

14:17 16.12.2017
Фото с сайта назовимост.рф
Фото с сайта назовимост.рф
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Онлайн-голосование по выбору названия для моста через Керченский пролив подходит к завершению.

Голосование проводилось в течение месяца на сайте назовимост.рф. На выбор предлагается пять названий: Крымский мост, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Те, кого названия не устраивают, могут предложить собственный вариант. Сегодня, 16 декабря, последний день голосования, после чего организаторы подведут свои итоги.

"Суббота, 16 декабря, — последний день, когда можно повлиять на итоги. В 12 часов ночи голосование будет закрыто, и организаторы приступят к подведению итогов", — сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".

Как сообщают организаторы голосования, на текущий момент с уверенным отрывом лидирует название Крымский мост, на втором месте — Керченский мост, на третьем — Мост Воссоединения. Официальное название сооружения появится на топографических картах и дорожных указателях.

Участники опроса также предлагали такие варианты: Российский Мост, Мост Свободы, Вежливый, Владимирский, Дорога домой, Наш Мост, Мост Единства, Мост Надежды, Мост Независимости, Родина, Большой Крымский мост, Мост Мирный и другие.

Мост протяженностью 19 километров соединит Кубань и Крым и станет самым длинным в России. Автомобильное движение планируется запустить в декабре 2018 года.

Темы: Россия, Крым, Транспорт
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Комментарии читателей
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16.12.2017, 20:25
Гость: Титус -типу

Нет равенства между украинцами и националистической бандеровской швалью. Маршал П.И.Рыбалко и Олег Кошевой не братья Бандере и Шухевичу. Наши отцы и деды били бандеровцев и мы их будем бить.
16.12.2017, 20:17
Гость: Не объединятся, вымрут.

как сказал один политик в основном пока ст. 282
16.12.2017, 19:53
Гость: Василий

Вообще-то Крымский мост в России должен быть только один, это же как-никак - мост-уникум. Если новый мост назовут Крымским, тогда придется объявлять конкурс на переименование Крымского моста в Москве (что было бы несправедливо по отношению к нему - всё-таки это история страны) во избежание путаницы по разным случаям.Я уже предлагал назвать новый мост Таврическим.
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