Назван лидер голосования по названию моста через Керченский пролив

Онлайн-голосование по выбору названия для моста через Керченский пролив подходит к завершению.

Голосование проводилось в течение месяца на сайте назовимост.рф. На выбор предлагается пять названий: Крымский мост, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Те, кого названия не устраивают, могут предложить собственный вариант. Сегодня, 16 декабря, последний день голосования, после чего организаторы подведут свои итоги.

"Суббота, 16 декабря, — последний день, когда можно повлиять на итоги. В 12 часов ночи голосование будет закрыто, и организаторы приступят к подведению итогов", — сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".

Как сообщают организаторы голосования, на текущий момент с уверенным отрывом лидирует название Крымский мост, на втором месте — Керченский мост, на третьем — Мост Воссоединения. Официальное название сооружения появится на топографических картах и дорожных указателях.

Участники опроса также предлагали такие варианты: Российский Мост, Мост Свободы, Вежливый, Владимирский, Дорога домой, Наш Мост, Мост Единства, Мост Надежды, Мост Независимости, Родина, Большой Крымский мост, Мост Мирный и другие.

Мост протяженностью 19 километров соединит Кубань и Крым и станет самым длинным в России. Автомобильное движение планируется запустить в декабре 2018 года.