За пять лет в России разоблачили более 100 иностранных шпионов

С 2012 года в России разоблачены и осуждены 137 кадровых сотрудников иностранных спецслужб и их агентов. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

Он отметил, что спецслужбы зарубежных стран не оставляют попыток проникнуть во все сферы деятельности России. Их действия встречают решительный отпор со стороны контрразведчиков.

Бортников добавил, что его ведомству при взаимодействии с другими органами власти удалось прекратить работу в России 120 иностранных и международных неправительственных организаций, который являлись инструментами зарубежного разведсообщества. По итогам мероприятий по защите сведений, представляющий собой государственную тайну, осуждены 140 человек.

Некоторое время назад стало известно, что Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина Норвегии, который подозревается в шпионаже. Он был задержан с поличным – при передаче ему документов с секретными сведениями гражданином России.

