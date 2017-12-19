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За пять лет в России разоблачили более 100 иностранных шпионов

20:11 19.12.2017
Фото с сайта vmir.su
Фото с сайта vmir.su
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С 2012 года в России разоблачены и осуждены 137 кадровых сотрудников иностранных спецслужб и их агентов. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

Он отметил, что спецслужбы зарубежных стран не оставляют попыток проникнуть во все сферы деятельности России. Их действия встречают решительный отпор со стороны контрразведчиков.

Бортников добавил, что его ведомству при взаимодействии с другими органами власти удалось прекратить работу в России 120 иностранных и международных неправительственных организаций, который являлись инструментами зарубежного разведсообщества. По итогам мероприятий по защите сведений, представляющий собой государственную тайну, осуждены 140 человек.

Некоторое время назад стало известно, что Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина Норвегии, который подозревается в шпионаже. Он был задержан с поличным – при передаче ему документов с секретными сведениями гражданином России.
 

Темы: Россия, Разведка и шпионаж в мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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19.12.2017, 22:44
Гость: охотник за бакланами

Куда-уж этим шпиенам ,до $ триллионов что выводят из РФ ,и миллиона тонн пальмового масла в год, что ввозят в РФ
19.12.2017, 22:40
Гость: По 20 шпионов год!

Впечатляет. Только почему никто не разоблачил Мутко, разрушающего российский спорт? Почему никто не разоблачил бывшего гендиректора ГКНПЦ им. Хруничева Калиновского, сумевшего дезорганизовать работу единственного в РФ предприятия с полным циклом, которое могло выводить спутники связи на геостационар? Почему никто не разоблачил тех, кто ликвидировал десятки предприятий стратегического значения, вроде заводов им. Серго Орджоникидзе, Красный пролетарий, Динамо? Миллионы рабочих мест ликвидированы! Страна превращена в сырьевой придаток - а чекисты шпионов ловят! Тьфу...
19.12.2017, 22:30
Гость: :)

Самые главные еще на свободе.
И вообще, разоблачать иностранных агентов в политической и сырьевой колонии Германии, управляемой командирами из Бундестага, звучит странно.
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