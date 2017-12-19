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Власти отменят уголовное наказание врачам за ошибки с обезболивающими

11:19 19.12.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Правительство России подготовило проект развития паллиативной помощи, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Помимо прочего, паспорт проекта предполагает отмену уголовного наказания врачам за ошибки при работе с наркотическими обезболивающими, если они не привели к тяжким последствиям.

Каким именно образом предполагается изменить законодательство, не сообщается.

В настоящее время врачи могут столкнуться с уголовной ответственностью при выписывании наркотических препаратов: это может быть и обвинение в подделке рецепта, и в незаконном обороте сильнодействующих препаратов.

По данным опроса фонда «Вера», который занимается помощью хосписам, до 40% врачей опасаются уголовной ответственности за выписывание наркотических препаратов.

В России действуют строгие правила оборота наркотических обезболивающих, которые зачастую приводят к тому, что онкологические больные не могут их получить и страдают от боли.

Широкий резонанс получило уголовное дело в отношении терапевта Алевтины Хориняк в Красноярском крае. На нее завели дело о подделке документов и незаконном обороте сильнодействующих препаратов в связи с тем, что она выписала рецепт на трамадол знакомому мужчине. У него был рак в терминальной стадии, но в поликлинике мужчина не сумел получить таблетки. Обвинение просило для Хориняк 8 лет заключения, суд ее оправдал. Затем она отсудила у государства 400 тысяч рублей компенсации за преследование.

Темы: Россия, Здравоохранение и медицина в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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19.12.2017, 15:50
Гость: *

В отличие от времен СоЛЖЕницына, смертность в онкологии и сейчас зашкаливает, надежды у раковых нет, если у них нет денег на забугорное лечение... Ну, так пусть у них хоть обезболивающее будет без проблем, чтобы не пришлось от боли стреляться, как генералу Гудкову... И он не единственный! Генерал Кудрявцев тоже таким образом спасся от боли, Саплин, Апанасенко... Если людям С ТАКИМИ ПОГОНАМИ обезболивающее недоступно, то что говорить о простых смертных?! Почему раковый больной должен доказывать, что ему больно, и вымаливать себе обезболивающее?! Государство боится, как бы больной себе не навредил реестровыми препаратами? Да не успеет, при нашей-то медицине, НЕ УСПЕЕТ!
19.12.2017, 14:11
Гость: бригадир

Пральна отменить уголовное преследование, мы победим темные силы инспирируя нерв ану .
19.12.2017, 13:21
Гость: gvozd

давно надо было это сделать.
развели "уголовщину" там где ее нет в помине.
в это время керимовы вывозящие триллионами долларов наворованного ходят неприкасаемыми.
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