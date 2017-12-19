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Россиянам посоветовали не рассказывать о своих планах на праздники

21:04 19.12.2017
Эмблема Росгвардии. Фото с сайта rosgvardija.ru
Эмблема Росгвардии. Фото с сайта rosgvardija.ru
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Собираясь на отдых в новогодние праздники, не следует сообщать о своих планах в соцсетях, а также публиковать фото из аэропорта и с курортов. Этой информацией могут воспользоваться квартирные воры. Такие рекомендации дал представитель столичного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Тумин.

«Как показывает практика, пик квартирных краж приходится на новогодний период, когда многие жители столицы покидают на длительный срок свои квартиры, уезжая за город или в отпуск», - цитирует его «Интерфакс».

Для защиты от посягательств злоумышленников представитель Росгвардии посоветовал установить решетки на окна в квартирах на первых и последних этажах, перед отъездом тщательно запереть двери и форточки, а также установить над дверью видеокамеру или датчик с мигающим маячком, который будет отпугивать потенциальных воров.

Тумин порекомендовал налаживать хорошие отношения с соседями, которые могут присмотреть за квартирой в отсутствие хозяев или же сообщить в полицию в случае кражи.

Самым же эффективным и надежным способом защиты имущества он назвал установку сигнализации и подключение ее к пульту вневедомственной охраны.

Новогодние каникулы продлятся в России с 31 декабря по 8 января включительно.

Темы: Россия, Правоохранительные органы в России, Праздники в России и за рубежом, Праздничные туры и отдых во время каникул
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 05:05
Гость: Докатились

Решетки на окнах, видеокамеры, датчики, сигнализация. И это советует ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ! В советское время такого не было.
20.12.2017, 02:06
Гость: Большой секрет для маленькой компании...

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