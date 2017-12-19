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В Нарьян-Маре на взлете разбился самолет

13:17 19.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В аэропорту Нарьян-Мара во время взлета разбился самолет Ан-2. Погибли 4 из 13 человек, находившихся на борту, рассказали в управлении Следственного комитета по Архангельской области.

По информации источника «Интерфакса», во время набора высоты у самолета отказали элементы механизации и системы управления, он накренился и упал.

В пресс-службе администрации региона рассказали, что в катастрофе погиб в том числе малолетний ребенок. На борту находились сотрудники окружного управления внутренних дел и глава департамента природных ресурсов Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки, Происшествия
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Комментарии читателей
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19.12.2017, 22:12
Гость: Комментатор

И как всегда возбуждено дело о нарушении правил полетов... Опять как всегда виноват летный состав, традиционно, с мертвых же не спросишь... А вспомним еще страховку самолета, стоит немало, косяки в обслуживании... Опять летный состав?
19.12.2017, 22:09
Гость: Татьяна Алексеевна

Мои соболезнования семьям погибших.Оставшимся в живых - выздоровления.
А технику надо ТЩАТЕЛЬНЕЕ проверять...
19.12.2017, 19:37
Гость: нехохол

Ничего подобного,обычный хохлосрачь!
Все комментарии (8)
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