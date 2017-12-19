В Нарьян-Маре на взлете разбился самолет

В аэропорту Нарьян-Мара во время взлета разбился самолет Ан-2. Погибли 4 из 13 человек, находившихся на борту, рассказали в управлении Следственного комитета по Архангельской области.

По информации источника «Интерфакса», во время набора высоты у самолета отказали элементы механизации и системы управления, он накренился и упал.

В пресс-службе администрации региона рассказали, что в катастрофе погиб в том числе малолетний ребенок. На борту находились сотрудники окружного управления внутренних дел и глава департамента природных ресурсов Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.