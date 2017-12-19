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Экс-губернатор Сахалинской области попросил суд его оправдать

16:41 19.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин заявил, что полностью согласен с позицией своего защитника и просит оправдания по делу о взятках и легализации денег.

Адвокат Ольга Артюхова попросила суд оправдать экс-губернатора по всем эпизодам. По ее словам, подзащитный должен быть оправдан по всем вменяемым ему эпизодам взяток и легализации денежных средств из-за отсутствия доказательств его вины и обвинения, выстроенного "на домыслах и предположениях", сообщает "Интерфакс".

Ранее гособвинитель попросил суд признать экс-губернатора виновным и отправить его в колонию строгого режима на 13 лет, оштрафовав на 500 млн рублей.

Напомним, Хорошавин и его предполагаемые подельники обвиняются по ч. 5 и 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, - всего 10 эпизодов). Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб.

Темы: Сахалин
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Комментарии читателей
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19.12.2017, 23:04
Гость: однозначно

А где конфискация?
19.12.2017, 21:08
Гость: В2831

А с какой стати такой мизерный штраф, который должен быть в сто раз больше, это во-первых. А во-вторых 13лет, это мало. Как минимум 15лет впаять надо и баста.
19.12.2017, 20:35
Гость: Ха

Хорошавин еще не сообразил, что он уже в тюрьме. Совсем ворье страх потеряло, точнее уже инстинкт самосохранения. Пол миллиарда украденного. Радио не смотрит. ТВ не слушает. Там же сообщают - в России, ТУТ, почти каждый день СОДЮТ проворовавшихся чиновников. А после нового года и ТАМ начнут "конфисковывать бабло", независимо от заслуг по разворовыванию и вывозу СССР.
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