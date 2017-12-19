Экс-губернатор Сахалинской области попросил суд его оправдать

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин заявил, что полностью согласен с позицией своего защитника и просит оправдания по делу о взятках и легализации денег.

Адвокат Ольга Артюхова попросила суд оправдать экс-губернатора по всем эпизодам. По ее словам, подзащитный должен быть оправдан по всем вменяемым ему эпизодам взяток и легализации денежных средств из-за отсутствия доказательств его вины и обвинения, выстроенного "на домыслах и предположениях", сообщает "Интерфакс".

Ранее гособвинитель попросил суд признать экс-губернатора виновным и отправить его в колонию строгого режима на 13 лет, оштрафовав на 500 млн рублей.

Напомним, Хорошавин и его предполагаемые подельники обвиняются по ч. 5 и 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, - всего 10 эпизодов). Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб.