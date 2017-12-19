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Стала известна дата выдвижения Путина кандидатом в президенты

21:29 19.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Действующий президент России Владимир Путин будет выдвинут в качестве кандидата на выборах главы государства в 2018 году на следующей неделе. Об этом заявила сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева.

«Двадцать шестого числа, уже точная дата, на ВДНХ мы собираем собрание — инициативную группу, которая и выдвинет кандидата в президенты», - сказала она РИА «Новости».

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов, в свою очередь, отметил, что избирательный штаб Путина будет выполнять только технические функции. Создания штаба общественной поддержки в планах нет.

По словам Анисимова, общественную поддержку главе государства окажут партии, общественные движения, волонтеры, вузы и граждане, не состоящие в каких-либо организациях, передает «Интерфакс».

Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. 18 декабря официально дан старт избирательной кампании.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Общественно-политическая жизнь в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 04:40
Гость: скоро выборы!Проверь подвал!

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19.12.2017, 22:43
Гость: Я очень рад

Путин снова будет нашим Президентом!
19.12.2017, 22:30
Гость: Lelik

Лучше бы узнать дату выдвижения его на ...
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