Стала известна дата выдвижения Путина кандидатом в президенты

Действующий президент России Владимир Путин будет выдвинут в качестве кандидата на выборах главы государства в 2018 году на следующей неделе. Об этом заявила сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева.

«Двадцать шестого числа, уже точная дата, на ВДНХ мы собираем собрание — инициативную группу, которая и выдвинет кандидата в президенты», - сказала она РИА «Новости».

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов, в свою очередь, отметил, что избирательный штаб Путина будет выполнять только технические функции. Создания штаба общественной поддержки в планах нет.

По словам Анисимова, общественную поддержку главе государства окажут партии, общественные движения, волонтеры, вузы и граждане, не состоящие в каких-либо организациях, передает «Интерфакс».

Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. 18 декабря официально дан старт избирательной кампании.

