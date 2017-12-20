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Белоруссия решила отказаться от российского электричества

18:00 20.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Власти Белоруссии приняли решение полностью отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом заявил глава Минэнерго республики Владимир Потупчик.

Он пояснил, что Минск не устроили предложенные Москвой цены. Министр также добавил, что с 2018 года Белоруссия полностью откажется от импортной электроэнергии, передает ТАСС.

Замглавы правительства республики Владимир Семашко полагает, что это произойдет только к 2020 году, после окончания строительства АЭС.

Ранее Белоруссия и Россия договорились о поставке 2,5 миллиардов кВт/ч законтрактованной энергии. Кроме того, Минск зарезервировал еще один миллиард кВт/ч.
 

Темы: Россия, Белоруссия, Электроэнергетика в мире
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 21:35
Гость: Сергей

Почему попрошайки.? Бизнес есть бизнес. От законов экономики не уйдешь, каждый ищет выгодк. :)
20.12.2017, 21:07
Гость: старшина

остап смотри ссылку выше на этой странице
Россия вложит в турецкую АЭС 22 миллиарда долларов
это новость тоже свежая 2017 года.
так что ... не горячись ))
20.12.2017, 20:57
Гость: Гость

Ну и ладненько. Дорого так дорого
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