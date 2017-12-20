Белоруссия решила отказаться от российского электричества

Власти Белоруссии приняли решение полностью отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом заявил глава Минэнерго республики Владимир Потупчик.

Он пояснил, что Минск не устроили предложенные Москвой цены. Министр также добавил, что с 2018 года Белоруссия полностью откажется от импортной электроэнергии, передает ТАСС.

Замглавы правительства республики Владимир Семашко полагает, что это произойдет только к 2020 году, после окончания строительства АЭС.

Ранее Белоруссия и Россия договорились о поставке 2,5 миллиардов кВт/ч законтрактованной энергии. Кроме того, Минск зарезервировал еще один миллиард кВт/ч.

