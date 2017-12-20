Россиянам спишут долги по налогам

В Госдуму внесли законопроект об освобождении граждан и индивидуальных предпринимателей от налоговых долгов. Все недоимки правительство признает "безнадежными" и спишет.

Владимир Путин на своей большой пресс-конференции выступил за амнистию для граждан и предпринимателей в части налоговых задолженностей. Минфин после этого конкретизировал и предложил списать долги до 1 января 2017 года по страховым взносам индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов, сообщает «Право.ру».

Так называемая "налоговая амнистия" нужна, потому что сейчас физлица несут большую финансовую нагрузку: кредиты, ипотеку, обязательные платежи. По информации авторов законопроекта, которая содержится в пояснительной записке, у населения сформировалась значительная налоговая задолженность, которая копилась много лет из-за несовершенства налоговой системы.

Общий объем задолженности оценивается в размере 41 млрд. руб. Амнистию предлагается ввести, потому что взыскание таких долгов, по словам Путина, "бесполезная практика".

Также сейчас на рассмотрении Госдумы есть второй законопроект, согласно которому пенсионеры, инвалиды и ветераны, которые имеют земельные участки, будут освобождены от так называемого "налога на шесть соток".