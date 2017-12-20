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Россиянам спишут долги по налогам

14:23 20.12.2017
Федеральная налоговая служба РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Федеральная налоговая служба РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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В Госдуму внесли законопроект об освобождении граждан и индивидуальных предпринимателей от налоговых долгов. Все недоимки правительство признает "безнадежными" и спишет.

Владимир Путин на своей большой пресс-конференции выступил за амнистию для граждан и предпринимателей в части налоговых задолженностей. Минфин после этого конкретизировал и предложил списать долги до 1 января 2017 года по страховым взносам индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов, сообщает «Право.ру».

Так называемая "налоговая амнистия" нужна, потому что сейчас физлица несут большую финансовую нагрузку: кредиты, ипотеку, обязательные платежи. По информации авторов законопроекта, которая содержится в пояснительной записке, у населения сформировалась значительная налоговая задолженность, которая копилась много лет из-за несовершенства налоговой системы.

Общий объем задолженности оценивается в размере 41 млрд. руб. Амнистию предлагается ввести, потому что взыскание таких долгов, по словам Путина, "бесполезная практика".

Также сейчас на рассмотрении Госдумы есть второй законопроект, согласно которому пенсионеры, инвалиды и ветераны, которые имеют земельные участки, будут освобождены от так называемого "налога на шесть соток".

Темы: Налогообложение в России
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 19:57
Гость: А что бы "коллекторов" не натравить?..

Под тем же предлогом не раз и не два
Долги иноземцам "прощала" Москва,
Шутейски тому находя "оправдание":
Мол, их всё равно "безнадежно" взыскание!
20.12.2017, 19:56
Гость: Отец

А, Нечего было платить налоги-типа автотранспортного налога, налога на землю- на которой стоит дом и которая кормит семью. Эти налоги абсолютно антинародные, придуманные нынешней воровской властью.
20.12.2017, 19:22
Гость: Будешь

ждать 6 лет?
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