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В Москве стартовали продажи елок к Новому году

19:45 20.12.2017
Фото с сайта zastavki.com
Фото с сайта zastavki.com
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В столице России начали работать елочные базары. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу московского департамента торговли Алексея Немерюка.

По его словам, елки продаются в 230 точках по всей столице. В ассортименте елки из различных российских регионов, а также импортные. Цена отечественных начинается от 800 рублей за метр.

Базары будут работать по 31 декабря включительно. Однако чиновник порекомендовал москвичам не откладывать покупку елок на последний день.

Ранее сообщалось, что с 9 января в Москве начнут работать более 10 пунктов утилизации елок.
 

Темы: Россия, Москва, Праздничные дни и памятные даты в России
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