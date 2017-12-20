Суд в Крыму отменил приговор жителю за призыв вернуть полуостров России

Верховный суд Крыма отменил приговор Валерию Подъячему, осужденному в 2011 году за призыв вернуть полуостров России. Об этом сообщает РИА Новости.

Подъячий тогда был признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Адвокат Подъячего Олег Бондаренко заявил, что намерен обжаловать решение Верховного суда Крыма, добиваясь реабилитации своего подзащитного.

Преподаватель прикладной математики Валерий Подъячий - основатель организации «Народный фронт „Севастополь—Крым—Россия“».

Уголовное дело в отношении Подъячего было возбуждено правоохранительными органами Украины после того, как его организация в 2011 году распространила призыв объявить Крым «территорией, находящейся под юрисдикцией РФ» и вывесить на всех местных органах власти российские флаги.

После присоединения Крыма к РФ судимость Подъячего осталась в силе, из-за чего он, в соответствии с российским Трудовым кодексом, не мог заниматься преподавательской деятельностью.