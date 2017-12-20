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Суд в Крыму отменил приговор жителю за призыв вернуть полуостров России

15:58 20.12.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Верховный суд Крыма отменил приговор Валерию Подъячему, осужденному в 2011 году за призыв вернуть полуостров России. Об этом сообщает РИА Новости.

Подъячий тогда был признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Адвокат Подъячего Олег Бондаренко заявил, что намерен обжаловать решение Верховного суда Крыма, добиваясь реабилитации своего подзащитного.

Преподаватель прикладной математики Валерий Подъячий - основатель организации «Народный фронт „Севастополь—Крым—Россия“».

Уголовное дело в отношении Подъячего было возбуждено правоохранительными органами Украины после того, как его организация в 2011 году распространила призыв объявить Крым «территорией, находящейся под юрисдикцией РФ» и вывесить на всех местных органах власти российские флаги.

После присоединения Крыма к РФ судимость Подъячего осталась в силе, из-за чего он, в соответствии с российским Трудовым кодексом, не мог заниматься преподавательской деятельностью.

Темы: Россия, Крым, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 20:47
Гость: А. В.

Предателей не предают!
20.12.2017, 19:14
Гость: Иванов

И сколько лет "правосудию" надо, чтобы достойный Поступок Человека защитить?????
20.12.2017, 18:33
Гость: Слава**

не ёрничай! поклонаская в то время в Киеве работала.
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