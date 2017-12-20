Госдума РФ может признать физических лиц СМИ-иноагентами

СМИ-иноагентом в России может быть признано и физическое лицо. Это следует из законопроекта, внесенного накануне в Госдуму. Для этого, в частности, граждане должны получать деньги из-за рубежа.

«Физические лица согласно законопроекту могут быть признаны СМИ-иноагентами, если отвечают ранее установленным Законом от 25 ноября 2017 года признакам, а именно: распространяют сообщения и материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, а также получают финансирование за счет средств иностранных источников (государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан), за счет средств лиц без гражданства или российских юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных источников», — сказал «Парламентской газете» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Тех, кого признают иностранным агентом, придется учредить юридическое лицо. А размещаемые информационные материалы этим людям нужно будет помечать знаком о том, что они созданы иностранным агентом. В противном случае, ресурс будет заблокирован.

Законопроект внесли: вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. Для причисления к иноагентам, изданию достаточно получать средства из-за рубежа.

Министерство юстиции России признало СМИ-иностранными агентами радио «Голос Америки», «Радио Свобода» и другие средства массовой информации, в том числе региональные интернет-проекты. Это было сделано в ответ на объявление властями США иноагентом телеканала RT и запрет его аккредитации в американском конгрессе. Сотрудникам СМИ-иноагентов запрещён вход в Госдуму и Совет Федерации.