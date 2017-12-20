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Госдума РФ может признать физических лиц СМИ-иноагентами

11:02 20.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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СМИ-иноагентом в России может быть признано и физическое лицо. Это следует из законопроекта, внесенного накануне в Госдуму. Для этого, в частности, граждане должны получать деньги из-за рубежа.

«Физические лица согласно законопроекту могут быть признаны СМИ-иноагентами, если отвечают ранее установленным Законом от 25 ноября 2017 года признакам, а именно: распространяют сообщения и материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, а также получают финансирование за счет средств иностранных источников (государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан), за счет средств лиц без гражданства или российских юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных источников», — сказал «Парламентской газете» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Тех, кого признают иностранным агентом, придется учредить юридическое лицо. А размещаемые информационные материалы этим людям нужно будет помечать знаком о том, что они созданы иностранным агентом. В противном случае, ресурс будет заблокирован.

Законопроект внесли: вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. Для причисления к иноагентам, изданию достаточно получать средства из-за рубежа.

Министерство юстиции России признало СМИ-иностранными агентами радио «Голос Америки», «Радио Свобода» и другие средства массовой информации, в том числе региональные интернет-проекты. Это было сделано в ответ на объявление властями США иноагентом телеканала RT и запрет его аккредитации в американском конгрессе. Сотрудникам СМИ-иноагентов запрещён вход в Госдуму и Совет Федерации.

Темы: Законотворческая деятельность в России, СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 14:44
Гость: Те,кто

в России получил деньги из за рубежа-иностранные агенты.
Те,кто вывозит деньги из России на Запад-патриоты.
(победа инновации над разумом)
20.12.2017, 13:06
Гость: граждане должны получать деньги из-за рубежа.

Давича такую гражданку "правозащитницу"американских прав наградили в Кремле!
20.12.2017, 13:03
Гость: Вау

А те, кто получает так называемые инвестиции из-за бугра и те, кто складывает за бугром деньги из России тоже будут признаны ин. агентами? Или как? А кто будет определять?
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