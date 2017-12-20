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В России появятся специальные уголовные суды для несовершеннолетних

10:11 20.12.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Члены рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене в РФ пришли к выводу о необходимости создания в России отдельных судов для несовершеннолетних.

Как сообщает «Коммерсант», рабочая группа предлагает увеличить возрастной порог в детских колониях с 18 лет до 21 года. Это позволит исключить случаи, когда по достижению совершеннолетия нарушители «скидываются» в колонию общего или строгого режима. Также предлагается переводить несовершеннолетних из воспитательной колонии в колонию-поселение «по характеристикам».

«Ребенок должен находиться под контролем на всех стадиях: после совершения преступления, во время следствия, в суде, перед отбытием срока наказания, перед выходом на свободу и после выхода», – цитирует «Коммерсант» юриста Сталину Гуревич. Также защитники отмечают, что в УК РФ предусмотрена мера наказания – передача ребенка родителям для воспитательных мер, но судами она не используется. Правозащитники приходят к мнению – «нельзя, чтобы одни и те же судьи судили и уголовников, и детей».

Эксперты считают, что отдельный Ювенальный суд не нужен, однако специализация у судей необходима, а в некоторых регионах такие судьи уже есть.

Темы: Судебная система в России
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 14:37
Гость: Ося

В любом случае: преступление, совершенное группой, считать как преступление, совершенное ОПГ...
20.12.2017, 12:42
Гость: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 апреля 1935 года № 3/598

1) Несовершеннолетних начиная с 12-летнего возраста, уличенных в совершении краж, в причинении насилий, телесных повреждений, увечий, в убийстве или в попытках к убийству, привлекать к уголовному суду с применение всех мер уголовного наказания.
20.12.2017, 12:05
Гость: Чегой-то

не пойму, 21-летние не будут "скидываться" в колонию общего или строгого режима? 21-летние будут в одном отряде с 14-летними? И с каких пор принудительные меры воспитательного воздействия(передача под надзор) стали наказанием.
Или законодатели, или автор статьи явно не на своем месте.
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