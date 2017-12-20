В России появятся специальные уголовные суды для несовершеннолетних

Члены рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене в РФ пришли к выводу о необходимости создания в России отдельных судов для несовершеннолетних.

Как сообщает «Коммерсант», рабочая группа предлагает увеличить возрастной порог в детских колониях с 18 лет до 21 года. Это позволит исключить случаи, когда по достижению совершеннолетия нарушители «скидываются» в колонию общего или строгого режима. Также предлагается переводить несовершеннолетних из воспитательной колонии в колонию-поселение «по характеристикам».

«Ребенок должен находиться под контролем на всех стадиях: после совершения преступления, во время следствия, в суде, перед отбытием срока наказания, перед выходом на свободу и после выхода», – цитирует «Коммерсант» юриста Сталину Гуревич. Также защитники отмечают, что в УК РФ предусмотрена мера наказания – передача ребенка родителям для воспитательных мер, но судами она не используется. Правозащитники приходят к мнению – «нельзя, чтобы одни и те же судьи судили и уголовников, и детей».

Эксперты считают, что отдельный Ювенальный суд не нужен, однако специализация у судей необходима, а в некоторых регионах такие судьи уже есть.