Пария ЛДПР выдвинула Жириновского кандидатом в президенты РФ

Партия ЛДПР утвердила своего лидера Владимира Жириновского в качестве кандидата в президенты России.

Данное решение было принято по итогам голосования на съезде партии, который проводится в Москве, передает «Интерфакс». На пост главы государства Жириновский претендует в шестой раз.

О своем намерении участвовать в выборах лидер ЛДПР объявил некоторое время назад. Он также представил предвыборную программу под название «100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!» В ней он, в частности, предлагает упразднить верхнюю палату российского парламента и значительно сократить число депутатов в нижней, отменить мораторий на смертную казнь и поднять минимальную зарплату до 20 тысяч рублей.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. два дня назад официально стартовала избирательная кампания.

