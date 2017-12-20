]]> ]]>
Главная В России Новости

Пария ЛДПР выдвинула Жириновского кандидатом в президенты РФ

20:00 20.12.2017
Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Партия ЛДПР утвердила своего лидера Владимира Жириновского в качестве кандидата в президенты России.

Данное решение было принято по итогам голосования на съезде партии, который проводится в Москве, передает «Интерфакс». На пост главы государства Жириновский претендует в шестой раз.

О своем намерении участвовать в выборах лидер ЛДПР объявил некоторое время назад. Он также представил предвыборную программу под название «100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!» В ней он, в частности, предлагает упразднить верхнюю палату российского парламента и значительно сократить число депутатов в нижней, отменить мораторий на смертную казнь и поднять минимальную зарплату до 20 тысяч рублей.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. два дня назад официально стартовала избирательная кампания.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.