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Россиянам предложили платить вознаграждение за передачу персональных данных

10:14 20.12.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил концепцию законопроекта о больших данных. В нем будет описан принцип передачи персональных данных россиян бизнес-структурам, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст концепции.

Предполагается, что за предоставление доступа к данным будут отвечать компании-посредники, у которых предприятия будут запрашивать нужные выборки. Посредник будет подбирать по профилю нужные данные и получать за это комиссию.

Помимо этого во ФРИИ предложили платить гражданам компенсацию за то, что их данные получают частные компании. Это может быть денежное вознаграждение либо бонусы и скидки. Для этого хотят разработать специальное приложение, где пользователь сможет выбирать, кому предоставлять доступ.

О подготовке государственного регулирования больших данных «Ведомости» узнали в мае 2017 года. Предполагается, что операторы, собирающие такие данные, будут отчислять плату в общий фонд, за счет которого будет обслуживаться база данных.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 14:00
Гость: ограм

быстрее введут штраф (на пару миллионнов) за неявку с повинной.
20.12.2017, 13:58
Гость: лог

это они потом у вас возьмут, приняв закон по которому наличные и драгоценности объявляются вне закона и сейф вам не понадобится.
20.12.2017, 13:55
Гость: Правильно

!!!
Все комментарии (12)
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