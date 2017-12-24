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СМИ сообщили о побеге украинского военного в Россию

22:03 24.12.2017
Фото с сайта mil.gov.ua
Фото с сайта mil.gov.ua
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Украинский военнослужащий-контрактник попросил российских пограничников предоставить ему статус беженца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

В ведомстве пояснили, что с данной просьбой он обратился он обратился к сотрудникам погранслужбы на одном из пунктов пропуска.

По словам украинского военного, он самовольно покинул часть, в которой служил. К этому его вынудили неуставные взаимоотношения.

В Генштабе украинской армии утверждают, что информация о побеге военнослужащего не соответствует действительности.
 

Темы: Россия, Брянск, Украина, Армии иностранных государств, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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25.12.2017, 08:55
Гость: А куда

бежать российским?
25.12.2017, 06:58
Гость: Сидоров

"Неуставные отношения" - это, может быть, причина сбежать из военной части, но не причина предоставлять убежище в иностранном государстве. (Зачем нам чужие правонарушители? Россия - не дикое поле, куда можно сбежать от своего барина).
25.12.2017, 06:12
Гость: Махмут

Пограничники такие вопросы не решают. Для них он обычный нарушитель границы.
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