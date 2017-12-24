СМИ сообщили о побеге украинского военного в Россию

Украинский военнослужащий-контрактник попросил российских пограничников предоставить ему статус беженца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

В ведомстве пояснили, что с данной просьбой он обратился он обратился к сотрудникам погранслужбы на одном из пунктов пропуска.

По словам украинского военного, он самовольно покинул часть, в которой служил. К этому его вынудили неуставные взаимоотношения.

В Генштабе украинской армии утверждают, что информация о побеге военнослужащего не соответствует действительности.

