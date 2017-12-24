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Полонский направил в ЦИК документы о самовыдвижении в президенты РФ

20:48 24.12.2017
Сергей Полонский. Фото с сайта wikipedia.org
Сергей Полонский. Фото с сайта wikipedia.org
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Предприниматель Сергей Полонский подал в Центризбирком документы, необходимые для выдвижения на президентские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед этим состоялось собрание инициативной группы в его поддержку. В нем приняли участие более 500 человек.

Полонский намерен идти на выборы как самовыдвиженец. Помимо создания инициативной группы, ему необходимо собрать как минимум 300 тысяч подписей избирателей. При этом от одного региона не может быть более семи с половиной тысяч подписей.

Летом Полонский был приговорен судом к пяти годам лишения свободы за крупные финансовые махинации и обман дольщиков. Однако от наказания его освободили в связи с с истечением срока давности. По словам юристов, освобожденное от наказания лицо считается несудимым, поэтому Полонский имеет право баллотироваться в президенты России.

Президентские выборы назначены на 18 марта 2018 года. 18 декабря официально был дан старт предвыборной кампании.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия
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Комментарии читателей
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25.12.2017, 07:39
Гость: ***

Непонятно, что происходит с должностью президента: всякая мразь может заявить о своих намерениях руководить страной. Эта тварь, по фамилии Полонский, однажды высказался на всю страну, что люди, не имеющие миллиард, не должны существовать на белом свете. А так как у нас в стране 99,9% не имеют миллиарда, то вывод напрашивается сам.
25.12.2017, 07:08
Гость: думаю так

В чём чём, а в изобретательности и чувстве юмора ВВП не откажешь. Заведомо окружить себя клоунами в качестве "соперников" на выборах - умный ход. Нам, правда, от этого лучше жить не станет. Итого: 18 марта выборы без выбора.
25.12.2017, 06:49
Гость: ...

А я за Грудинина буду. Несмотря на то, что выборы превращаются в полную клоунаду нужно сохранять здравый смысл
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