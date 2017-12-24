Полонский направил в ЦИК документы о самовыдвижении в президенты РФ

Предприниматель Сергей Полонский подал в Центризбирком документы, необходимые для выдвижения на президентские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед этим состоялось собрание инициативной группы в его поддержку. В нем приняли участие более 500 человек.

Полонский намерен идти на выборы как самовыдвиженец. Помимо создания инициативной группы, ему необходимо собрать как минимум 300 тысяч подписей избирателей. При этом от одного региона не может быть более семи с половиной тысяч подписей.

Летом Полонский был приговорен судом к пяти годам лишения свободы за крупные финансовые махинации и обман дольщиков. Однако от наказания его освободили в связи с с истечением срока давности. По словам юристов, освобожденное от наказания лицо считается несудимым, поэтому Полонский имеет право баллотироваться в президенты России.

Президентские выборы назначены на 18 марта 2018 года. 18 декабря официально был дан старт предвыборной кампании.

